Nina Morić u suzama zbog sina: Carlos je otišao kod tate Corone

Nina je dvije godine sina viđala jedanput na tjedan u strogo kontroliranim uvjetima. Mogla ga je vidjeti isključivo uz nazočnost edukatora na sat i pol

<p>Fabrizio nije normalan. Bože, Isuse, smiluj se, zavapila je <strong>Nina Morić</strong> (44). Zagrebačka manekenka koja živi u Milanu ponovno je ostala bez sina <strong>Carlosa Marije</strong> (18).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina u suzama zbog sina</strong></p><p>Sin, kojega ima s talijanskim “kraljem paparazza” <strong>Fabriziom Coronom </strong>(46), koji je bio i u zatvoru zbog ucjene poznatih, otišao je živjeti s tatom. Nina je slomljena i sva u suzama. Noćima ne spava jer se brine za dijete. Ekskluzivno nam se javila iz svoga doma u Milanu, u pauzi između konzultacija s odvjetnicom. Napravit će sve što je u njezinoj moći da zaštiti sina.</p><p>- Sve je bilo dobro dok Fabrizio nije poludio skroz. Hoće da Carlos bude zvijezda na TV-u. Jadno dijete - počela je Nina svoju ispovijest. Priča smeteno, riječi joj teško nadolaze. Izgubljena je i plače.</p><p>- Carlos ima 18 godina. Ne želi ići protiv nikoga. Ali zna da mama je mama. On meni kaže: ‘Mamice, ti mene jedina voliš’. A meni se srce slama. On je dečkić, jadno moje dijete. Plače mi se kad pričam o tome - govori nam Nina sva u suzama. Tvrdi da Corona ne dopušta Carlosu da se čuje s njom.</p><p>- Otac mu ne da ni da ga zovem na telefon. Jadno moje dijete, može me zvati samo kad tate nema. Ali tata gleda u telefon. Joj. Nikad mira, majko Božja. Bože moj - zavapila je manekenka. Zbog brige za sina noćima ne spava.</p><p>- Spavam dva sata po noći. Zaspim oko 11, probudim se u 2, pa ležim u krevetu do 7. Brinem se zbog mog jadnog malog. Kupila sam si mačkicu da nisam sama. Nikad mira, Bože moj. Sva sam nikakva. Zbog djeteta. Mamina radost, mamino srce. Nema veze što ima 18 godina. Carlos se nikome ni javlja. Ni tetku Slavku, ni rođakinji Lani, ni mami mojoj. Što je ovaj Fabrizio napravio, Isuse, smiluj mu se, nek’ mu Isus oprosti. Ne znam više što da radim - govori Nina. I prije tri godine ostala je bez djeteta. Corona je tad bio u zatvoru, a sin je otišao živjeti kod Coronine majke Gabrielle. Ninina drama počela je u travnju 2015., kad se posvađala s majkom Vrankom. Nina je nakon toga, kaže, popila tablete za smirenje.</p><p>- Samo sam htjela zaboraviti tu večer i zaspati - tvrdi Nina. Dječak je svjedočio njezinoj svađi s majkom i u strahu nazvao drugu baku Gabriellu, koja je nazvala policiju.</p><p>- Gabriella je vikala da će mi oduzeti sina te je tako i bilo. Ona me ne voli otkad smo se Fabrizio i ja vjenčali - ispričala nam je tad manekenka. Nina je tad dvije godine sina viđala jedanput na tjedan u strogo kontroliranim uvjetima. Mogla ga je vidjeti isključivo uz nazočnost edukatora na sat i pol. Dva mjeseca nije smjela vidjeti sina zato što mu je, kaže, rekla da je bezobrazan kad joj je rekao da nije siguran da više želi živjeti s njom.</p><p>- To je sigurno rekao zbog bake koja loše priča o meni. Morala sam zbog toga na test na droge. Odrezali su mi 20 cm kose. Rezultati su bili negativni. Prezirem droge. Morala sam i na psihijatrijska vještačenja dvije godine ići, gdje su zaključili da sam divna majka, ali nitko to ne uzima u obzir - rekla nam je tad Nina. Tad nam je rekla i da je zbog stresa 2016. tijekom trudnoće izgubila bebu.</p><p>- Bio je dečkić - rekla nam je tad u suzama.</p>