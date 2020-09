Corona: Nina opet nije dobro; Morić: Ti si propao u životu; Sakoman: Oni samo traže slavu

Nina Morić i bivši suprug Fabrizio ne prestaju se javno sukobljavati, čak ni godinama nakon završetka braka. Fabrizio je na televiziji govorio o Nini, što je nju razbjesnilo. Mišljenje o tome dao je i dr. Sakoman

<p>Iako su se razveli prije 13 godina, <strong>Nina Morić </strong>i <strong>Fabrizio Corona </strong>opet ratuju. Javno. I bez susprezanja. Zagrebačka manekenka s milanskom adresom (44) početkom rujna optužila je talijanskog “kralja paparazza” (46) da njihova sina <strong>Carlosa Mariju</strong> (18) iskorištava. Kako se manekenka izrazila, Carlos je Fabriziju “automat za novac” i “pregovarački čip”.</p><p>Te je optužbe sasula nakon što se Corona naslikavao s njihovim sinom u restoranu. Nina smatra da ga fotograf iskorištava za svoj profit, tj. kako bi podebljao stanje računa svojeg modnog brenda.</p><p>- Noćna mora. Voljela bih sa sinom otići na ljetovanje, ali njegov otac sad reklamira restoran sinovim slikama. Carlos ima 18 godina, ali ovaj horor nikad neće završiti. Fabrizio, voliš li svog sina - pisala je Nina na društvenoj mreži.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Morić i Fabrizio Corona opet ratuju</strong></p><p>Sad je pak Fabrizio odgovorio Nini. Pred milijunskim auditorijem.</p><p>- Nina trenutačno nije dobro. Prošla je kroz pakao u životu. Naša su vrata uvijek otvorena da joj pomognemo. U ovom trenutku ona nije u stanju mirno prosuditi - rekao je Fabrizio gostujući na talijanskoj televiziji i razljutio bivšu manekenku. Odgovor Nine nije trebalo dugo čekati.</p><p>- Propao si u životu, zato izbjegavaj činiti iste pogreške s našim voljenim sinom. Volite se igrati i prebacivati ​​krivnju na druge. Cilj vaše igre je jednostavan: vi pobjeđujete, ja gubim - poručila je ljutita Nina, koja se teško nosi s odlaskom sina od kuće. Prije supruga ratovala je sa sinom.</p><p>Carlos je objavio svoju fotku nakon treninga uz riječi: “Odlučnost je sve u životu. Ako nemaš muda, onda si ped..”. Nini se to nikako nije svidjelo pa ga je napala na Instagramu.</p><p>- Srami se Carlose zbog toga što si rekao. Budući da ne mogu naći riječi kojima bih opisala sram i razočaranje koje osjećam zbog tebe, reći ću riječi našega Gospodina: ‘Oprosti mu, jer ne zna što čini’ - napisala je Nina i dodala:</p><p>- Tužna sam što moj sin Carlos ima ovakav stav, nisam ga tako odgajala. Nedostaje mi Carlos koji mi je čitao filozofiju. Ispričavam se onima koje je uvrijedio ovakvom izjavom. Ovakva agresija ti ne pristaje. Vrati se onome što si bio. Jedan divan dečko.</p><p>Prošlo je od toga neko vrijeme, sin se je odselio, a sudeći po njegovu Instagramu, s ocem se sjajno zabavlja. Svakodnevno mu pozira, pa odlaze na večere, organiziraju tulume u svojem stanu... Pa je naša manekenka vjerojatno u pravu kad kaže kako Fabrizija od sina stvara “mini-sebe”.</p><p>- Carlos je punoljetan i odlučio je živjeti s ocem. Volio bih imati oca kao što sam bio s Carlosom Marijom. Volio bih da su svi očevi takvi – rekao je Corona. Kad su se sukobili početkom rujna, kontaktirali smo Ninina tetka, uglednog zagrebačkog psihijatra dr. Slavka Sakomana.</p><p>- Njezina situacija je stabilna. Fabrizio na momente dođe k sebi, ali repovi prošlosti su takvi da je nepredvidiv. Carlos Maria je divan dečko, on i Nina su u super odnosima. Trebao je doći kod nas na ljetovanje, no nije zbog pandemije korona virusa – rekao nam je tad dr. Sakoman.</p><p>Dr. Sakomana smo i sad kontaktirali da provjerimo zna li što se događa s njegovom nećakinjom.</p><p>- Majka Vranka joj se vratila u Hrvatsku prije nekoliko dana. Ali nismo pričali o intimnim stvarima. Samo sam primijetio da je Vranka dosta smršavjela. No rekla mi je da je sretna s tim. Carlos je predobar. Pomogao bi svakome kome je teško. Smatraju ga čudnim koliko je dobar – kaže dr. Sakoman, koji je Fabrizija i upoznao.</p><p>- Kad je dolazio u Zagreb, dok su bili skupa, igrali smo košarku. Bio je pravi fakin. Nina je pak bila toliko moćna. Kasnije je uneredio njihov brak – kratak je na riječima bio dr. Sakoman kad je riječ o njegovoj nećakinji.</p><p>Zanimalo nas je što on kao psihijatar misli o njihovim sukobima putem društvenih mreža, 13 godina nakon razvoda.</p><p>- Oboje su javne ličnosti. Kompetitivni, tko je poznatiji, tko je važniji. Bitno je imati novac, biti slavan, biti lijep. To je ona psihologija ‘od nosa do gaća’. Nos je simbol uzimanja kokaina, a gaće predstavljaju seks. Razvija se sustav ovisnosti da nekoga zanimaš. Da nekome pripadaš. To je glupost. Gluposti otuđuju ljude – govori dr. Sakoman.</p><p>Traži li Nina samo ljubav, pitamo ga.</p><p>- Traži, tko ne traži. Ona i Fabrizio živjeli su samo za to da budu poznati. Žele stvoriti neku temu da dođu u fokus javnosti. Život im ovisi o popularnosti i slavi. To pak donosi profit. Sjećam se kad sam 1985. bio u Americi u klinici za ovisnosti ‘Betty Ford’ i tamo vidio neke slavne glumice. U tri sekunde ti je jasno koji promašaj od života su imale. Koji krivi sustav vrijednosti. Mnogi upadaju zamku tog krivog sustava vrijednosti – kaže dr. Sakoman.</p><p>Znači li to da Nina i Fabrizio žive za slavu?</p><p>- Nažalost da. Ako nitko ne pita za mene, pitam se što nije u redu sa mnom. To je u psihološkom smislu tako – kaže dr. Sakoman. Pokušali smo kontaktirati Ninu, ali nam se nije javila. Njezina majka kratko je poručila kako je “s Ninom sve u redu”.</p>