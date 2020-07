Nina Morić više ne skriva novog dečka: Strasno se ljubili u klubu

Njegov identitet nije otkrila, no zagrebačka manekenka uživa u zagrljaju tajanstvenog Talijana. Odmarali su u hotelu, a par se počastio i izlaskom u noćni klub

<p>Zagrebačka manekenka <strong>Nina Morić </strong>(43) nakon burnih ljubavnih veza opet ljubi. U njezin život ponovno je 'ušetao' Talijan. Krajem prošlog mjeseca na svom je Instagram profilu počela objavljivati video snimke s njim na kojima zajedno odmaraju i izmjenjuju nježnosti. No identitet nije otkrila. </p><p>Sada su ponovno otišli na odmor. Par je odsjeo u luksuznom hotelu u Italiji, a objavili su fotografije na kojima uživaju u doručku uz more.</p><p>Osim toga, podijelili su fotografiju iz hotelske sobe na kojoj Nina spava dok izlaze prve zrake sunca.</p><p>Njezini pratitelji prethodno su je ispitivali tko je njezin novi dečko, no kratko je komentirala 'kako nije iz svijeta showbizza te da ga to ne zanima'.</p><p>A njihova zajednička fotografija 'osvanula' je i na Instagram profilu noćnog kluba u Italiji. Nina se prigrlila svom odabraniku, dok ju je on držao za struk.</p><p>Čitavu noć su plesali i izmjenjivali strastvene poljupce pred svima u klubu.</p><p>A još se početkom godine činilo kako se Nina vratila bivšem suprugu <strong>Fabriziju Coroni</strong> (46), no imali su prisan odnos samo zbog ina <strong>Carlosa</strong> (17). Bivši supružnici su si sada velika podrška.</p><p>Nina je prethodno ljubila i 12 godina mlađeg manekena <strong>Luigija Maria Favolosa</strong>. Njega je optužila za obiteljsko nasilje te da joj je udario sina. </p>