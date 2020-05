Mala od skandala: Nina Morić na rubu anoreksije radi prekida

Nikad mršavija Nina Morić (43) šokirala je šopingirajući na ulicama Milana. U vrućim hlačicama i nezaobilaznim štiklama zagrebačka manekenka s talijanskom adresom pokazala je iznimno ispijene noge. Iako godinama vježba u teretani, njezine tanašne noge nisu mogle proći nezapaženo.

Njezini obožavatelji zapitali su se što se s njom događa. Mnogi nagađaju da je izgubila na težini zbog stresa nakon prekida s deset godina mlađim zaručnikom Luigijem Marijem Favolosom.

Krajem siječnja na društvenoj mreži Nina je objavila fotografiju s modricom na donjem dijelu leđa te prepisku sa sad već bivšim zaručnikom Favolosom kojeg je optužila za zlostavljanje nje i njezina sina Carlosa Mariju (19), kojeg ima s bivšim suprugom, talijanskim “kraljem paparazza” Fabrizijem Coronom (45).

- Branio sam je od nje same, nisam htio da se povrijedi - pisao joj je Favoloso, što je Ninu isprovociralo da iznese niz optužbi na njegov račun.

- Da, branio me od mene same udarivši me - rekla je manekenka. Napisala je da je “nije samo udario nego i da ju je htio ubiti”. U drugoj poruci Nina je tvrdila da je bio nasilan i prema njezinu sinu.

- Srećom pa sam se bacila na sina da ga zaštitim, ali ostala mu je modrica - napisala je manekenka. Objavila je poruke bivšeg dečka u kojima on tvrdi da je bila hladna prema njemu.

- Pronašao sam liječnika koji će mi pomoći. Želim da znaš što osjećam prema tebi - napisao je Favoloso, moleći je da mu pruži drugu šansu, na što Nina nije pristajala i kratko mu je odgovorila: “Ti si lud”.

Manekenka se tad nije javljala na naše pozive, kao ni njezina majka Vranka koja je s njom u Milanu. Ninin tetak, ugledni zagrebački psihijatar dr. Slavko Sakoman, rekao nam je da je “tu vezu trebalo prekinuti”.

- Otjerala ga je definitivno i konačno. On je bio osoba koju zbog njegova karaktera ne možeš imati u blizini - rekao nam je dr. Sakoman.

Nina je s Favolosom bila u vezi od 2015. No i ta je veza bila turbulentna, kao i većina njezinih prethodnih ljubavi. Svojedobno ga je optužila da ju je prevario, no ubrzo su se pomirili. Nina i Favoloso imali su period od nekoliko mjeseci kad su “nestali” iz talijanskoga javnog života.

Prestali su objavljivati fotografije na društvenoj mreži i otišli u Zanzibar. Dr. Sakoman tad nam je kratko rekao da se Nina “posvetila humanitarnom radu u siromašnim zemljama”. Manekenkin život prepun je turbulencija. Prije tri godine rekla nam je da dvije godine ne živi sa sinom, koji se nalazio kod očeve majke Gabrijele jer mu je otac Fabrizio Corona završio u zatvoru.

Nina je tad dvije godine viđala sina u strogo kontroliranim uvjetima uz stručni nadzor na sat i pol vremena na tjedan. Nininoj borbi za sina prethodila je svađa s majkom, nakon čega je popila tablete za smirenje.

- Nisam se htjela ubiti. Samo sam htjela zaboraviti tu večer i zaspati - rekla je tad manekenka.

Njezin sin svjedočio je svađi s majkom i u strahu nazvao drugu baku Gabrijelu, koja je nazvala policiju.

- Gabriela je vikala da će mi uzeti sina i tako je i bilo. Ona me ne voli otkad smo se Fabrizio i ja vjenčali - rekla je manekenka.

Dječaka je uzela baka, a neko vrijeme mogao je spavati kod majke. Nakon toga dva mjeseca nije mogla vidjeti sina jer mu je, kako je ispričala, rekla da je bio bezobrazan kad joj je rekao da nije siguran želi li živjeti s njom.

- To je sigurno rekao zbog bake Gabrijele koja loše priča o meni. Morala sam ići na test na droge. Odrezali su mi 20 cm kose, a nalaz je bio negativan. Morala sam i dvije godine ići na psihijatrijska vještačenja gdje su zaključili da sam divna majka, ali nitko to ne uzima u obzir - rekla je manekenka na rubu suza.

Nikad se, tvrdila je, nije pokušala prerezati žile, kako se pisalo. Rekla je da se samo izgrebala po zapešću od stresa. Morić nam je tad rekla i da je bila trudna, no da je zbog stresa izgubila bebu. Dodala je da joj je Corona zagorčao život kad ju je prevario s argentinskom starletom Belen Rodriguez.

- Dolazio mi je pod prozor i ljubio se s njom - zaključila je Nina.

Corona je prije dvije godine sinu Carlosu otvorio profil na Instagramu na kojem je, između ostalog, pozirao bez majice. Na profilu je objavljivao Carlosove fotografije, a on je govorio kako “vjeruje da će njegova obitelj ponovno biti skupa”. Nina, Carlos i Corona nedavno su u jeku pandemije korona virusa u Italiji zajedno proslavili fotografov rođendan s prijateljima. Nisu govorili o pomirenju, ali iz videa na Instagramu vidljivo je da se dobro slažu.

Na izboru ljepote Elite Model 1998. osvojila je drugo mjesto, a godinu poslije snimila je spot za pjesmu Rickyja Martina ‘Vivin La Vida Loca’. Jim Carrey htio ju je angažirati u nastavku filma ‘Maska’, no pregovori su propali.

