Nina Slišković iz 'Života na vagi' otkrila: 'Muž i ja smo se rastali'

Nina Slišković, kandidatkinja osme sezone showa 'Život na vagi', otkrila je za RTL da je napravila još jednu veliku promjenu u svom životu. Naime, prije nekoliko se mjeseci se rastala, no kaže da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima.

- Nije bilo ništa dramatično u našem slučaju. Ljubavni odnos se pretvorio u prijateljski odnos. Skupa smo bili osam godina, još od srednje škole i došlo je do zasićenja. Rastali smo se prije nekoliko mjeseci - rekla je za RTL.

Otkrila je i da je trenutno na kilaži na kojoj je bila u finalu, što joj je, kaže, bio i cilj. U show je ušla sa 131,5 kilograma, a nakon šest mjeseci je imala 89,4 kilograma. S takvim je rezultatom bila i u konkurenciji za pobjedu kao nefinalistica, no nije pobijedila.

Foto: RTL

- I dalje imam strah od pretilosti, ali to je ono što me gura. No, svaki dan idem naprijed, bilježim svoj napredak i to me čini boljom. Prehranu i vježbanje ne doživljavam kao zadatak već kao stil života - rekla je Nina.