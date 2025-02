Ninčević je prvi osvojio 'Cesaricu Legend'. Za 24sata rekao: 'Ovo dobiješ samo jednom u životu'

Ovo dobiješ jednom u životu, a najčešće ni jednom u životu. Predivno od njih što su me se sjetili i što nisam morao umrijeti da je dobijem, rekao nam je skladatelj i tekstopisac Neno Ninčević koji je osvojio prvu Cesaricu Legend ikad. Iako iza sebe ima više stotina osvojenih nagrada, ova mu ima posebno mjesto u srcu i dolazi kao kruna svog dosadašnjeg rada.

Večer je počela 'hommageom' Ninčevićevih skladbi pa su od tisuće pjesama odabrane one koje i dalje žive generacijama. Zagrebačka Lauba tako je pjevala "Dženi", "Piši mi", "Blago onom tko te ima", "Paloma nera", "Ako ne znaš šta je bilo" i druge. No, Ninčević skromno gleda na svoju bogatu glazbenu ostavštinu.

- Daleko sam ja od tvoraca domaće glazbe, oni su počeli davno prije mene. Pokojni Zdenko Runjić i Rajko Dujmić, ja sam ipak bio dijete dok su oni nešto radili. Možda se mogu smjestiti u top 10, ali to je jedino što mogu potvrditi. Dalje bi bilo vrlo bezobrazno, neskromno, a vjerujte mi i nepristojno - objasnio nam je.

Neslužbena himna ove generacije rukometaša, "Ako ne znaš šta je bilo", bila je nominirana za hit godine, a Ninčević tvrdi da se uspjeh pjesme krije u njenoj iskrenosti.

- Tu večer kad sam to napisao nazvao sam prijatelja Marka Perkovića jer sam shvatio da ne mogu istu večer napisati glazbu i stihove dovoljno kvalitetno. On je napisao glazbu od tona do tona, znači ništa nismo mijenjali - otkrio je Ninčević i dodaje da je pjesma postala popularna među publikom jer je iskrena.

- Ponosan sam na ovu novu mladu generaciju koja je bila na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića. Bili su fenomenalni, dostojanstveni i pokazali su nama starijima kako se mirno i dostojanstveno voli domovina. Svaki put ih molim da poštuju sve nacije, vjere i različitosti, ali da naše ne daju pod cijenu života. Politika mora shvatiti jednu stvar, a to je da imamo školovanu generaciju koja misli svojom glavom.

Večer je obilježio i trijumf Baby Lasagne koji je doma odnio čak tri Cesarice. Osvojio je nagradu za hit godine za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", nagradu za Hit autora te Cesaricu za Digitalni Bestseller, a radi se o nagradi za najveći broj streamova na glazbenim servisima. Na samom završetku ceremonije, Lasagna je održao mali koncert na kojem je predstavio svoj prvi album "Demons & Mosquitos".

Prvu Cesaricu VAR (nagrada za domaći hit godine, temeljem pregleda uspješnih pjesama i ključnih parametara koji čine pjesmu hitom) dobili su Alen Vitasović i Lima Len za pjesmu "Brajde". Domaći rekorderi Arene Zagreb s tri uzastopna koncerta, Prljavo kazalište, osvojili su nagradu za koncertni Bestseller. Ovaj bend prema podacima HDS ZAMP-a na vrhu je ljestvice po broju prodanih ulaznica za samostalne koncerte.

Houra: 'Ovo će nam biti naporna godina, veselim se'

- To je ta predaja koja ide godinama i od usta do usta i zna se da je Kazalište onako vrlo, ja bih ga nazvao, mada je možda ta riječ kriva, ali vrlo zaj**an bend uživo, to jest uzbudljiv - kroz osmijeh nam govori Jasenko Houra. Iako je iza njih skoro pola stoljeća karijere, Prljavci i dalje rade punom parom.

- Radimo sada na materijalima s koncerta za televiziju, objavit ćemo i dva nova singla. Radimo na dokumentarnom filmu, na turneji smo pa se iznimno radujemo koncertu u pulskoj Areni, a mene čeka i premijera mjuzikla krajem godine. Bit će naporna godina, ali ja se iznimno veselim - zaključio je Houra.

Za maestralni završetak večeri, organizatori su pripremili mini koncert Jelene Rozge koja je zapjevala "Od čega sam ja" i "Lavicu" koje su se borile za hit godine, ali i mnogima omiljene "Dani su bez broja", "Oprosti mala" i "Razmaženu".

