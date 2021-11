Nina Morić (45) podijelila je na svojoj društvenoj mreži fotografije španjolskog estetskog kirurga dr. Carla Galate (36) na kojem poziraju skupa u Italiji u prirodi, a na jednoj je fotografiji doktor ljubi u kosu, čime je potpirila nagađanja da je riječ o njenom novom dečku.

POGLEDAJTE VIDEO

Zagrebačka manekenka s milanskom adresom i estetski kirurg imali bi mnogo zajedničkih tema, slažu se njeni obožavatelji. Nina je unazad desetak godina postala prepoznatljiva po estetskim zahvatima koje je radila, a koji pak nisu “legli” svim njenim fanovima.

Brojni su joj agenti predviđali sjajniju modnu karijeru da se nije podvrgnula estetskim zahvatima. I sama nam je svojedobno priznala da je od previše injekcija hijaluronske kiseline izgledala “nateknuto kao bundeva”.

- Stavljala sam u lice hijaluronsku kiselinu te sam se napuhnula i izgledala kao bundeva. Nisam znala da sam alergična na tu kiselinu. Tad sam sebi bila lijepa, to je kao bulimija ili anoreksija. Što sam bila okruglija u licu, to sam si bila ljepša. No na kraju sam našla odličnog doktora koji mi je izvadio to iz lica i sad to više ne radim. To mi je bila najveća pogreška - rekla nam je manekenka nakon revije u Splitu prije pet godina.

Nina se prije 14 godina razvela od talijanskog kralja paparazza Fabrizija Corone (47), s kojim ima sina Carlosa (19).

Presudila im je njegova prevara s manekenkom Belen Rodriguez. No ni danas njihov odnos nije “čist”. Nedavno su Nina, Fabrizio i Carlos pozirali za naslovnicu talijanskog magazina, a do prije nekoliko mjeseci bivši supružnici ratovali su na društvenim mrežama. Njen tetak, dr. Slavko Sakoman, tad nam je rekao da oboje pate od pažnje javnosti.

Je li estetski kirurg dr. Carlo Galato Ninina nova ljubav ili samo opet uspješno provocira maštu svojih obožavatelja, pokazat će vrijeme.