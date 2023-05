'Nisam niti znao da će Dražen Baljak svirati s mojom gitarom'

Senzacionalni Let 3 ušao je u finale ovogodišnjeg Eurosonga, a mnogima je za oko zapela gitara Dražena Baljaka. Svojim izgledom je besprijekorna, a za njezinu ekstravagantnu vanjštinu i kvalitetu zaslužan je Koprivničanac Miran Katar, koji stoji iza brenda Mikagi guitars, osnovanog 2014. godine. Gitara nosi naziv Bodra. Kod samozatajnog Mirana pronašli smo još jednu identičnu, na istome mjestu gdje je nekad stajala njegova prethodnica Bodra.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Sestra mi je javila da za pet minuta počinje Eurosong, ja nisam bio upućen niti sam se čuo s Draženom, to je napravio samoinicijativno. Tijekom nastupa s Let 3 on inače svira Gibsona jer mu je ovo šteta nositi okolo da se ne podrapa. Međutim, odlučio ju je koristiti za ovako značajan nastup - otkrio nam je simpatični Miran Katar.

Ovaj skroman mladić ispričao nam je što ga je potaknulo na izradu ovako izuzetne gitare te u čemu pronalazi inspiraciju za osmišljavanje tako unikatnog oblika muzičkog instrumenta.

- Pradjed je napravio neke akustične gitare tijekom Drugog svjetskog rata. Naslijedio sam od njega 100 godina staru. Kao dijete je krenula moja zanimacija s gitarama. Inspiraciju za čuvenu Bodru, kao i njegovu nasljednicu, pronašao sam u svijetu oko sebe, u raznolikim pjesmama, u onom što vidim i osjećam - rekao je sa smiješkom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Otkrio je po čemu je ova gitara jedinstvena s obzirom na to da se sad nalazi na trenutačno najpopularnijoj engleskoj pozornici. Kako tvrdi, uistinu je drugačija od drugih svojim oblikom koji podsjeća na violinu te je prava rijetkost na europskom tržištu, a otkrio je i zbog čega je baš takva gitara zaintrigirala Dražena, gitarista Leta 3.

- Stilski možemo reći da je to gitara koja oživljava 60-e, to je stil koji je bio popularan tad. A to razdoblje je bilo zlatno doba rock'n'rolla. Tako da je ona pravi mali doprinos održavanju tog duha na životu. Mnogi primjećuju njezinu boju, koja je upadljiva svojom pomalo prljavo žutom nijansom. Za nju su korišteni vrhunsko drvo i materijali, a oblikom podsjeća na violinu. Zanimljivo je što uopće ne zvuči kao tipična električna gitara - istaknuo je Miran.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Iznos za koju ju je prodao Letovcu Draženu nije nam želio otkriti, ali je naglasio da se ovakvi modeli na američkom tržištu kreću po cijeni od 3000 do 4000 dolara.

- Ističe se po kompleksnom načinu izrade, zbog čega je i jako skupa - dodao je Miran.

