‘Nisam se mogla sjetiti naziva predstave u javljanju uživo’

Na Novoj TV radite razne teme - od politike do showbiza. Postoji li neka tema koju ste zapamtili?

Najviše uživam u humanitarnim pričama, ali i u onima vezanima uz kulturu, koncerte i razne manifestacije. Sa svakog terena ostane uspomena.

Kako izgleda vaša svakodnevica?

Svaki je dan drukčiji. Ujutro s dnevnim urednikom dogovorim temu koju ću taj dan raditi i onda krenu telefoniranje, dogovaranje sa sugovornicima, odlazak na snimanje.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Odakle ste? Imate li brata, sestru?

Rodom sam iz Šibenika. Volim otići u svoj grad, posjetiti roditelje i bake, prošetati rivom. U zadnje vrijeme ne idem često zbog obveza u Zagrebu, ali uskoro će ljeto, more i kupanje, a Šibenik je idealan za godišnji odmor. Imam tri godine mlađu sestru koja živi i studira psihologiju u Rijeci. Ona mi je velika potpora u svemu.

Nedavno ste diplomirali. Kakav je osjećaj završiti taj dio života?

Pamtit ću puno trenutaka iz fakultetskog razdoblja. Bilo je to stvarno lijepo razdoblje koje sam maksimalno proživjela, ali nije mi žao što je završio. Vrijeme je za neka nova razdoblja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jeste li imali gaf koji ste upamtili?

Ne bih to nazvala gafom, ali prošlo sam ljeto imala javljanje uživo s Malog Brijuna prije početka predstave inspirirane likom i životom Mate Parlova. Kad sam trebala izgovoriti ime predstave, nekoliko sekundi se nisam mogla sjetiti njezina naziva (smijeh). U mojoj glavi je to izgledalo kao vječnost, no na kameri se nije primijetilo.