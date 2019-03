'Nisam uspio napisati hit Lidiji Bačić ni Severini, ne znam to'

Splitski reper u petak je osvojio čak tri Porina u Rijeci, a već u nedjelju je gostovao kod Aleksandra Stankovića (48) u emisiji Nedjeljom u 2. Za razliku od gostovanja u spotu za 'Kako to', ovog puta Vojko V (34) je zaista bio gost emisije.

Foto: HRT

- On je kao neki rap Mišo Kovač, ljudi pjevaju masovno njegove pjesme - izjavio je njegov kolega sa scene, Edo Maajka (40) u prilogu prije samog razgovora. Novi glazbeni heroj milenijalaca, kako mu tepaju, nije se složio s time kako ga ne mogu razumjeti stariji od 30 godina.

- Slušaju me i stariji ljudi, možda oni ne mogu skužiti sve fore, ali vole me svejedno - priča Vojko i pokazuje studio u kojem nastaju hitovi.

Foto: HRT



Reper se odlučio osvrnuti i na kritiku da nije politički angažiran te pojasnio što su ustvari trap cajke, hibridi turbo folka i rap muzike.



- Mladima to više nije interesantno. Ako si kao mlada osoba u politici, u nekoj stranci, meni to nije normalno. Svi oni pokušavaju samo zadržati svoje stranačke interese, ne zanima me to - dodaje i pojašnjava da ne želi da se gura ni lijevo ni desno.



Trap cajke, relativno novi fenomen na Balkanu nešto su što je logičan slijed događaja u glazbenoj industriji na ovim prostorima.

Foto: HRT



- Tamo su novci. Ovi koji sad zarađuju veliku lovu su prije bili u rapu i shvatili da tu neće uzeti ozbiljan novac. To su i dalje cajke, samo što ovi koji ih slušaju misle da su manje seljačine jer čuju autotune na refrenu - secira scenu reper.



Sa Stankovićem je odlučio podijeliti i neke od doživljaja s nedavne dodjele nagrada Porin.

- Huljić mi je poslao poruku 'Vidiš što sam ti omogućio' kad sam osvojio Porina, on je humorističan tip. Grašo je sjajan pjevač i to se baš vidi na probi. Ja sam u kategoriji najbolje muške izvedbe bio nominiran s Markom Toljom i Grašom, meni je to bilo neugodno, oni su baš ozbiljni pjevači, ja recitiram - komentirao je Vojko.

Sa slavom se nosi dobro. Nema problem s time da ga se smatra estradnjakom, ali smeta mu nešto drugo.

- U dućanu mi govore NE MOŽE kad tražim kruh ili mlijeko, onda ja napravim ovu svoju facu pa shvate da im nije neka fora - dodaje.

Foto: HRT

U ranijim stadijima karijere bio je uspješan, ali nije uspio doći do šire publike. Repao je u bendovima Dječaci i Kiša metaka, čak i razmišljao da se prestane baviti glazbom.

- Dječaci su se raspali jer smo postali prerazličiti likovi, meni je bolje u solo karijeri. S pretprošle Nove godine sam se vratio pijan doma i krenuo s programiranjem, mislio sam napustiti muziku skroz. S obzirom na to da se bavim rapom na hrvatskom, moje tržište mora biti ovdje, ali da se bavim strukom otišao bih vani - priznaje Vojko te pojašnjava kako ukočenost pred nastupe rješava kojom čašicom viskija.

Foto: HRT



O Thompsonu nije želio puno, ali Stanković je inzistirao.



- Mene samo zanima koliko je njegova PR služba inspirirana Gospodarom prstenova. Muzika kao takva mi ne paše - priznao je reper, kojeg unatoč trenutačnoj popularnosti malo ipak brine kako će s 50 godina i sijedom bradom repati i skakati pred klincima.