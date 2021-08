Bilo je vrlo simpatično kad je došla prvi put, rezervirali su termin na prezime Rimac, dočekala sam ih jer sam 24 sata tamo i rekla sam da ću im dodijeliti našeg modnog stilista koji je istog prezimena, otišli su i odabrali haljinu koja se kasnije šivala po Zdenkinim mjerama, prisjeća se Vesna Sposa prvog susreta sa Zdenkom Rimac uoči sinovog vjenčanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdenka Rimac oduševila na sinovom vjenčanju

Haljina sa Swarowski prahom

Riječ je o Vesninoj kreaciji od satenske svile s posebnim tilom špricanim Swarovski prahom, sitnim kristalima.

- Taj prah daje efekt koji se možda ne vidi na fotografijama, ali haljina svjetluca kad je sunce obasja. S prorezom je, tako da je vrlo ženstvena - kaže Vesna.

Inače, cijena haljine u Vesninom butiku je 5500 kuna.

Zanimljivo je da dizajnerica pri prvom susretu nije znala tko joj je klijentica, odnosno čija je mama.

- Došla je sa kćeri, vrlo jedna skromna obitelj. Inače, moj sin fotografira za Rimac, no nisam znala da su to oni. Pitala sam ih čime se bave, a ona mi je odgovorila da imaju građevinsku firmu i da joj suprug gradi shopping centre i tek mi je na kraju kad su otišli kolegica koja se isto preziva Rimac, rekla: 'To su ti od Mate Rimca roditelji' - nasmijala se Vesna.

To kako je mama Rimac izgledala na fotografijama nije, kaže Vesna, optička varka niti ima veze s photoshopom.

- Ima manekenske mjere. Vitka je, visoka, predivna, nema bora, divna genetika koja je odradila vrhunski posao. Predivna, fina žena - priča Vesna i dodaje:

- Kad sam objavila fotografiju, sin me pitao je li mu to sestra.

Prije nego što je haljina kupljena, Zdenka je dolazila nekoliko puta.

Bila je kod Vesne i u društvu snahe.

- To je zbilja jedna topla obitelj. Predivan odnos ima sa snahom, za poželjeti. I baš Zdenka kaže da se vole od malena, znaju se jako dugo, još iz školskih dana, a ona prepušta sve djeci, neka si odaberu što žele. Predivan odnos - zaključuje Vesna.