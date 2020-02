Nisu za brak: Nisu nikad stali pred oltar, a ni ne namjeravaju

Oprah Winfrey (66)

Jedna od najutjecajnijih žena na svijetu već je 34 godine u vezi s edukatorom Stedmanom Grahamom (68), no par se ne namjerava vjenčati. Upravo zbog toga, o Oprah kruže razne glasine, među kojima je i ona da joj je partner 'paravan' jer je ona zapravo lezbijka. Voditeljica je objasnila da ne želi biti u brak jer oboje imaju 'tradicionalne' poglede u vezi toga što znači biti supruga i suprug.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Nikad se ne bih mogla uklopiti u tu ulogu - rekla je Oprah jednom prilikom.

Leonardo DiCaprio (45)

Nakon što se glumac George Clooney (58) skrasio uz pravnicu Amal (42), Leonardo ponosno nosi titulu 'vječnog neženje'. Leonardu ne nedostaje akcije na ljubavnom planu, a često je viđen u društvu slavnih manekenki. Najdraže su mu Victorijine anđelice. Leo je imao samo nekoliko ozbiljnih veza, a ni jedna ga nije uspjela 'uhvatiti'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Jon Hamm (48)

Glumac je poznat po tome što ne želi brak. Upravo je to, navodno, razlog zbog kojeg je prekinuo svoju 18-godišnju vezu s Jennifer Westfeldt (50). Šuškalo se i da je Jennifer htjela djecu, a Jon nije. Zvijezda serije 'Momci s Madisona' navodno je pokušao osvojiti Kate Beckinsale (46) no bez uspjeha. Za sebe kaže da je narcisoidan, no da nastoji biti dobar partner.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Winona Ryder (48)

Glumica koju smo imali prilike gledati u seriji 'Stranger Things' za sebe kaže da je 'serijski monogamist'. Winona je imala biz dugih veza, no nikada nije htjela na ruci nositi vjenčani prsten.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

- Radije bih da se nikada ne vjenčam, nego da iza sebe imam nekoliko razvoda - rekla je jedom prilikom. Winona tvrdi da joj je brak 'potpuno nebitan'. Trenutno je u vezi s modnim dizajnerom Scottom Mackinlay Hahnom.

POGLEDAJTE VIDEO: