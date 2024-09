Nitko ne želi raditi s njom, daju otkaz nakon par mjeseci: 'Ona je diktatorica u visokim petama'

Navodno sve više ljudi iz tima princa Harryja i Meghan Markle daje otkaz. Kako navodi Hollywood Reporter, zadnji zaposlenik otišao je nakon svega tri mjeseca i postao novi član 'Kluba preživjelih', kako se bivši zaposlenici ovog para vole zvati. A zašto odlaze? Jedan je izvor poručio za strane medije kako je razlog sama Meghan.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

- Svi je se boje - rekao je izvor blizak paru.

'Princ Harry je šarmantan, ali Meghan Markle je užasna'

- Omalovažava ljude, ne prihvaća tuđe savjete. Oboje donose loše odluke i često mijenjaju mišljenje. Harry je jako šarmantan, ali ona je užasna - poručio je.

Navodi o njezinom teškom karakteru i lošem ponašanju datiraju još iz 2018. godine kada su dva zaposlenika Buckinghamske palače prijavila vojvotkinju zbog maltretiranja. Iako rezultati istrage nikada nisu izašli u javnost, Markle se tada branila kako se radi o kampanji protiv nje. Ranije su izvori govorili da je Markle znala imati ispade bijesa pa je tako zaradila nadimak 'Naporna vojvotkinja'.

Foto: Paul Edwards/NEWS SYNDICATION

- Marširala je naokolo kao diktator u visokim petama, stalno naređivala. Gledala sam je kako odrasli muškarce zbog nje briznu u plač - poručio je izvor.

'Meghan da je takva? To je suludo!'

S druge strane, njezini prijatelji tvrde da nikada nisu vidjeli tu stranu vojvotkinje, a neki od njih su opovrgnuli te navode o njoj.

- Ovo je izmislio netko tko ni ne zna kako naša tvrtka funkcionira. Mi smo u Hollywoodu, a vojvoda i vojvotkinja rade iz Montecita. To je suludo - poručili su za Daily Mail.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Britain's Meghan, the Duchess of Sussex, and Prince Harry, Duke of Sussex, attend a roundtable discussion on gender equality with The Queen's Commonwealth Trust (QCT) and One Young World at Windsor Castle | Foto: POOL New/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- A navodi da šalje e-mailove u 5 ujutro? Pa tko ih nije slao nekad kad nije mogao spavati, ili ako se bude rano ujutro - dodali su.