Nives Celzijus: 'Dok ne nađem dečka, ja uživam u sladoledu...'

Zasto nemam dečka ? Pa ovako, kad sam bila mala, svako ljeto sam išla kod bake i deke u moje selo, koje zapravo nije moje jer sam rođena u Zagrebu, kao i ostatak moje familije, ali su baka i deka u nekom trenutku odselili zbog njene bolesti i tako je Lovćenac postao moje selo. Ne znam da li je u to, za nas djecu jako sretno vrijeme bila praksa posvuda, ali u mom selu je u poslijepodnevnim satima dolazio sladoledar. Jos uvijek pamtim taj trenutak kada bi simpatični čiko, zvocao kroz selo, alarmirujući roditelje da svoju dječicu nagrade s kuglom sladoleda. Nije to bio neki nafiniji sladoled koji sam probala ali mi je bio poseban. To iščekivanje , nestrpljivost, zamišljanje okusa koji bi me mogao dočekati, adrenalin dok jurim u strahu da mi ne pobjegne i napokon euforija kad je napokon na mojim usnama. Znam, nije vam jasno kakve veze ova priča ima s mojim statusom solerice. E pa od svog muškarca očekujem da mi izazove u najmanju ruku , taj osjećaj, a dok ne naiđem na njega, uživam u sladoledu.🍦🍦🍦 Nego, jesu li i u vašem mjestu dolazili sladoledari? 🤔 #icecream #lovcenac

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Oct 15, 2019 at 6:59am PDT