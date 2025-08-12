Obavijesti

Komentari 2
EVO S KIM SE KLACKALA

Nives Celzijus na klackalici: Ide gore-dolje, ali ne skida osmijeh

Piše Dino Stošić,
Foto: Instagram

Nives Celzijus odlučila se opustiti u jednom parkiću gdje je uživala na klackalici. Skakala je gore-dolje, a smiješak joj nije silazio s lica. Javio se i voditelj Dalibor Petko koji se 'odao' da je bio s druge strane...

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je pokazala da zna kako razveseliti svoje pratitelje. Na Instagramu je objavila video u kratkoj, lepršavoj ljetnoj haljini na cvjetiće, i to dok se bezbrižno klacka.

- Zauvijek mlada - napisala je Nives u objavi.

Iako na videozapisu izgleda kao da je sama, u komentarima se 'odao' Dalibor Petko

VRUĆI PRIZORI FOTO Nives Celzijus u tangicama
FOTO Nives Celzijus u tangicama

- Neka korist od mene - našalio se Petko u komentarima, iako ga nema u kadru. 

Nives je i ovog puta oduševila svoje pratitelje koji su joj komentirali objavu.

POPUT NJEZINIH KARANFILA Nives kao najljepši cvijet u vrtu: Nove fotke oduševile pratitelje
Nives kao najljepši cvijet u vrtu: Nove fotke oduševile pratitelje

'Kakva sreća', 'Uživaš na klackalici', 'Tko se klacka, taj se voli', 'Koja sreća, koja radost', 'Kraljica', 'Ti si jedna od domaćih Wonder Woman', samo su neki od komentara.

ZANOSNE LJEPOTICE FOTO Nives i prijateljica sunčale se na SUP dasci u tangicama
FOTO Nives i prijateljica sunčale se na SUP dasci u tangicama

Iako je Nives išla gore-dolje i nije skidala osmijeh s lica, u objavi nije otkrila tko je prvi zatražio klackanje. Ali, jasno je da su se Nives i njezin prijatelj dobro zabavili i uživali u mirisu djetinjstva.

