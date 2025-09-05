Obavijesti

MALVAZIJA JOJ NAJDRAŽA

Nives Celzijus ostvarila je san, napokon je bila u berbi grožđa

Piše Davor Lugarić,
Nives Celzijus ostvarila je san, napokon je bila u berbi grožđa
U rujnu su me dosad uvijek sputaval obaveze, sad sam konačno pronašla vremena da vidim kako je to u berbi. Nije baš lako, rekla nam je Nives

Objavila je Nives Celzijus fotografije sa slavlja, pridružila se bendu i zapjevala s njima. Komentirali su kako im je napravila sjajnu reklamu, a zapravo se iza toga krije sasvim druga priča. Bilo je to nakon berbe grožđa u Novom Vinodolskom, kod Pavlomira.

- Dugo sam to željela, a tek sad sam bila u berbi grožđa. Bilo mi je sjajno, pa smo se poslije lijepo i zabavili - rekla nam je pjevačica, voditeljica, glumica, spisateljica.... da ne nabrajamo sad sve.

Imala je gumene čizme, "kacu" kraj sebe, prava berba, kaže da se nije izvlačila, radila je kao i drugi. Oni koji su bili znaju da nije baš lagano to sve, ali prvi se uvijek pamte, pa će i ovo Nives ostati u najljepšem sjećanju. A tek kad krene u kušanje, pa Martinje...

- Obično u rujnu imam previše televizijskih obaveza, sad sam ‘ulovila’ nekoliko dana i prijateljima pomogla u berbi. Nešto sam i ubrala, bilo je moje žrtve u toj berbi - otkrila nam je Nives i dodala da od vina preferira malvaziju. 

