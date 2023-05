Nives Celzijus se obračunala s kritičarkama zbog seksi videa: Neukusno za ženu vaših godina

Nives Celzijus (41) oduševila je pratitelje novim, provokativnim videom na Instagramu.

U njemu se Nives 'izvija' u zlatnom, metalik kupaćem koji je jedva obuzdao njene obline. Video prati i pjesma 'Unicorn' izraelske zvijezde Noe Kirel (22) koja je bila jedan od najvećih hitova ovogodišnjeg Eurosonga.

I dok su obožavatelji pisali oduševljene komentare zbog viđenog, jedna joj je pratiteljica poručila kako je viđeno 'vrlo neukusno za ženu njenih godina'.

- Ako ja poštujem vaš izbor samoograničavanja, onda vi budite jednako razumni i ljubazni i dopustite ostalim ženama izbor neograničavanja , između ostalog godinama. Moj izbor je biti žena, a ne dobni broj - poručila joj je Nives, a mnogi su joj zapljeskali zbog odgovora.

- Najljepše su žene one koje imaju dostojanstvo.. Nažalost, rijetko je danas u ovo doba vidjeti tako nešto. Mediji su puni cika i guza, napućenih usnica i umjetnih pozica... Šteta.... Lijepa žena je lijepa i u starim trapericama, bosih nogu i velikog osmijeha... Svatko ima pravo izbora zaista i to je ok. Ali šteta se prodavati tako jeftino. Mislim pa ne možemo se spustiti na tu razinu da postanemo samo seksualni objekti nekim napaljenim mšskarcima.. To je zaista šteta.... S poštovanjem. Pozdrav - napisala joj je druga pratiteljica, no Nives je imala spreman odgovor i za nju.

- Seksualnim objektom te ne čini izbor odjeće, već izbor muškarca. Ja s tim nemam problem. Postoje muškarci kojima su žene objekti ili drugi, manje bitan spol i muškarci kojima su žene ravnopravan subjekt. Prvospomenutima smo sve objekt, razlika je samo u bitnosti objekta. Nevažan ili važan objekt. Meni nebitno. Jer muškarci takvih svjetonazora, mene ne zanimaju. A ne bi trebali ni tebe - zaključila je Nives.

