Uvijek podiže Celzijuse: Nives pokazala kako uživa u sunčanju

Pjevačica i influencerica Nives Celzijus (41) oduševila je pratitelje novim, provokativnim videom na Instagramu na kojem broji više od 400 tisuća pratitelja.

Ona voli sa svojim obožavateljima podijeliti dijelove svakodnevnice, a sada je to bio prizor gdje Nives pozira na plaži u zlatnom 'metallic' kupaćem kostimu, a njezine grudi bile su u prvom planu.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Jednodijelni kostim otkrio je sve njene obline, a za ovu je prigodu Nives nabacila i malo šminke na oči.

Pratitelji su bili oduševljeni pa su tako nizali pozitivni komentari.

- Čista poezija i bezobrazluk izbijaju iz ove žene - pisali su.

Foto: Instagram

- Baš si zgodna; Prava mačka; Žena za sva vremena - dodali su dalje.

- Predivno izgledaš - samo je jedan u nizu komentara.

Inače, Nives je nedavno otkrila kako iako javnost možda to ne misli, u privatnosti je dosta povučena.

- Ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je Celzijus za RTL.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

