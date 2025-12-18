Nives Celzijus u kratkoj pripijenoj haljini za rođendan poželjela strastveni poljubac

Nives Celzijus danas slavi 44. rođendan, a tim je povodom na Instagramu podijelila objavu koja je odmah zapalila društvene mreže. U svom prepoznatljivom stilu, svestrana pjevačica, spisateljica i model svojim je pratiteljima postavila škakljivo pitanje, ostavljajući ih da nagađaju je li joj se ispunila posebna rođendanska želja.

Na objavljenom videu, Nives pozira na balkonu, odjevena u pripijenu bordo haljinu otvorenih ramena koja je istaknula njezine poznate obline. U ruci drži mali kolač s upaljenom svjećicom, dok je profesionalni fotograf snima, sugerirajući da je rođendan obilježila i posebnim foto sessionom. Zavodljivo pozirajući i šaljući poljupce, Nives je pokazala i tetovaže koje su izvirile ispod kratke haljinice.

Ono što je najviše zaintrigiralo njezine brojne pratitelje bio je opis objave. "Poželjela sam strastveni rođendanski poljubac u ponoć!!! Mislite da mi se ispunila želja?", napisala je Nives i pokrenula lavinu komentara. Obožavatelji su joj odmah počeli čestitati rođendan, a mnogi su se osvrnuli na njezin nevjerojatan izgled.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Komentari poput "Što se jede da se u tim godinama tako izgleda, sat kod tebe očito ide unatrag" i "Kao dobro vino" samo su neki od komplimenata koji su preplavili objavu. Drugi su joj poželjeli da joj se želja svakako ispunila, hvaleći njezinu ljepotu i karizmu.

