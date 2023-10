Nives Ivanišević s prijateljicama je uživala na koncertu 50 centa

Zagrebačku Arenu je u utorak navečer napunio 50 Cent, a na koncertu je bila i Nives Ivanišević. Zajedno s prijateljicama pozirala je u publici i fotografiju objavila na Instagramu.

Podsjetimo, umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (52) oglasio se na društvenim mrežama netom nakon što je Nacional objavio da je protiv svoje bivše supruge Tatjane Dragović (45) i kćeri podigao niz tužbi. I Nives Ivanišević ga je podržala.

- Pravda je spora, ali dostižna - komentirala je Nives objavu supruga Gorana.

Američki reper i njegov kola Busta Rhymes zabavljali su zagrebačku publiku u sklopu velike turneje The Final Lap Tour kojom slave 20 godina od izlaska svog prvijenca i ujedno jednog od najznačajnijih hip-hop albuma u povijesti Get Rich or Die Trying.

Pred punom Arenom pjevao je svoje najveće hitove poput Candy Shop, Many Men, In da Club, Window Shopper...