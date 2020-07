Nives ponovno 'navukla' mini badić, pratitelji joj se udvaraju

Celzijus se opskrbila kupaćim kostimima koji joj više otkrivaju no što sakrivaju. Ponosno ih pokazuje na društvenim mrežama. Provocira svoje pratitelje pa su joj se neki počeli i udvarati

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) i dalje odmara u Splitu. Pohvalila se sa nekoliko fotografija s plaže, a sada se 'preselila' na bazen. Ponovno je odjenula minijaturni kupaći kostim koji je izazvao oduševljenje njezinih pratitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives u karanteni</strong></p><p>Najprije su joj na društvenim mrežama pisali neka se riješi 'bapskih' kupaćih kostima, koji nisu za nju. Nives je svoje pratitelje poslušala pa se opskrbila onima koji joj više otkrivaju no što sakrivaju.</p><p>Fotografiju s bazena podijelila je na društvenim mrežama i ubrzo 'zaradila' veliki broj komentara.</p><p>- Prirodno si lijepa. Kakva je to magija u tebi da mi s tolikom lakoćom uljepšaš dan? - pisali su joj.</p><p>Osim toga, u komentarima su joj se njezini pratitelji počeli i udvarati.</p><p>- Jedina si koja mi nikad ne bi dosadila i kojoj bih uvijek iznova pružao svoju najiskreniju ljubav, poštovanje i pažnju u toj mjeri koliko nijednoj ne bih - napisao joj je jedan od njih. No, Nives se na ništa nije obazirala.</p><p>Zagrebački dom joj trenutno ne nedostaje, a ranije je poručila kako bi u Splitu željela ostati što duže. Priznala je kako je u karanteni uživala. Uredila je terasu na kojoj je provodila najviše vremena i 'hvatala' prve zrake sunca, a kad je došlo ljeto ipak je požurila na plažu.</p><p> </p><p> </p>