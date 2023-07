Nives u haljini dubokog proreza zbunila fanove: 'Je li ispod toga uopće nosiš donje rublje?'

Nives Celzijus (41) nedavno je s pratiteljima podijelila fotografiju s odmora iz Rovinja, a dok su neki pratitelji bili oduševljeni njezinim izgledom, drugi su se našalili na njezin račun.

Nives je pozirala u dugoj crnoj haljini koja je istaknula njezin dekolte, a osim bujnih grudi, svi su primijetili i duboki prorez.

Neki su je hvalili, dok su drugi zbunjeno upitali gdje joj je donje rublje.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- Pokrenimo humanitarnu akciju skupljanja priloga za donje rublje za našu Nives da se ne bi prehladila na sjevernom Jadranu - našalio se jedan pratitelj.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- Meni se ne čini da nosi gaćice, vidi li ih tko? - pitao se drugi, dok su fanovi imali samo riječi pohvale za nju.

- Zgodna i elegantna; Haljina je prekrasna kao i ti; Prelijepa žena - bili su samo neki od ostalih komentara.

Inače, Celzijus je nedavno imala neugodno iskustvo s fotografijama na kojima je gola, a ispalo je da se radi o 'deepfake' tehnologiji.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- To je kazneno djelo. Takve slučajeve bi oštećena osoba trebala prijaviti DORH-u,navodeći sve što zna o slučaju i uz donošenje i predaju svih dokaza koje ima. Moguće je pronaći počinitelja, a važno je istaknuti da takve snimke često naprave bliske osobe. No, u slučaju da se radi o poznatim osobama i sadržaju koji se samo 'pojavio na Internetu', nisam optimist da je moguće pronaći počinitelja koji je izradio takve sadržaje, i to u većini takvih slučajeva - rekao je Saša Aksentijević, sudski vještak i IT stručnjak.

Foto: Instagram

O svemu se oglasila i Nives koja je napisala da je objavljivanje takvih slika kazneno djelo, ali i da je osoba koja je to napravila, zaboravila 'zalijepiti' njezinu tetovažu te da je fotografija lažna.

Podsjetimo, Nives je nedavno na društvenim mrežama otkrila da će postati teta. Njezina mlađa sestra Matea Zeljković (29) čeka prvo dijete.