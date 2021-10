U novoj epizodi showa 'Ma lažeš!', u Janov tim došli su Alka Vuica i Luka Nižetić dok su u timu Luke Bulića sjedili Edo Mehmedović i Davor Gobac. U prvoj rundi ''Kućne istine'' karticu je pročitao Luka Nižetić.

- U mladim danima, nekoliko godina sam bio poznat kao uholizač - pročitao je Nižetić te dodao da je imao period u osnovnoj školi kada bi došao, došuljao im se s leđa i polizao im uho.

Tim Luke Bulića bio je uvjeren da Luka govori istinu no Luka Nižetić ih je prevario i bod je otišao Janovom timu. Alka je bila sljedeća.

- Jako sam dobra u postavljanju električnih instalacija. Vjerovali ili ne, frendovima često uskačem kad nešto zapne sa strujom. Zovu me Alka Struja - pročitala je Alka i nasmijala sve. Da ih uvjeri u tvrdnju, otkrila im je da ljubav prema struji gaji od malih nogu. Prvo je, kaže, naučila kako funkcionira radio i 'raskopala' ga da vidi gdje su ti 'mali ljudi' koji pričaju iz njega.

Dečki su zaključili da Alke laže i bili su u pravu jer kantautorica nije govorila istinu.

- Pozvao sam van curu koja mi je na prvo spoju pljunula u kavu - pročitao je Gobac tvrdnju sa svoje kartice te dodao da je u tom momentu bio na wcu i kada se vratio rekla mu je da mu je pljunula u kavu. 'Ja sam je popio!', rekao je Gobac te dodao da je tada imao 19 godina, a da ga je djevojka testirala. Janov time je zaključio da Gobac govori istinu no lagao je.

- Obožavam kozmetičke maske za lice. Supruga je veliki fan i potpuno me navukla na tu vrstu njegu kože - pročitao je Edo te dodao da voli one maske za prije spavanja jer ga to smiruje i brže zaspe. Janov tim je brzo zaključio da Edo laže i pogodili su.

U rundi ''Tajanstveni gost' pojavio se Enes, a Alka je prva predstavila gosta. 'Ovo je Enes, moj vrtlar i čovjek koji pjeva sevdalinke bolje od Halida Bešlića i Hanke Paldum'.

- Ovo je Enes čije čarobne ruke su spasile moje koljeno nakon nogometne ozljede - rekao je Jan.

- Ovo je Enes u čijem automat klubu sam osvojio jackpot - pročitao je Luka Nižetić.

Na kraju je Enes zapjevao sevdalinku i tako otkrio da je bio Alkin tajanstveni gost.

U rundi 'Gola istina' Rene je pročitao istinu jednog od članova tima Luke Bulića. '45 minuta se nisam sjetio da mi je prijatelj zatvoren u prtljažniku auta', pročitao je Bitorajac izjavu, a Gobac je prvi objasnio zašto je ta tvrdnja njegova.

- Bila je 1998. godina. To je bio moj prijatelj. Imao sam izložbu, dolazio sam s dva Mercedesa i kad smo stigli kod Klovićevih dvora dočekalo nas je puno ljudi. Tjelohranitelji su izašli iz genšera, ja sam izašao van, a u to je jedan moj tjelohranitelj otvorio gepek gdje je moj prijatelj izašao van i prostro crveni tepih i vratio se u gepek. Nakon što sam otvorio izložbu, nakon 45 minuta njegova djevojka je došla do mene da me pita gdje joj je dečko. Tad sam se sjetio da je u ostao u gepeku - rekao je Gobac.

Nakon što su svi ispričali svoje priče, Gopčeva je bila istinita, a Janov tim je jednoglasno zaključio isto.

- Jedna osoba iz Janova tima bila je striper na jednoj zabavi - pročitao je Rene novu istinu.

Luka Nižetić je rekao da je to bilo za vrijeme srednje škole kad ga je sestra nagovorila da bude striper prijateljici na rođendanu. Ispao je iz kutije, nauljen u donjem rublju. 'Plesao sam neke tri minute i dale su mi novce, a Blanka Vlašić me čekala u drugoj sobi, a ušli smo kroz prozor u kuću da nas nitko ne vidi', otkrio je Nižetić te demonstrirao ples popevši se na stol.

Jan je, pak, rekao, da je to bilo prošle godine i da se njegov kum ženio, a došao je na djevojačku gdje je spasio situaciju frendici kojoj su svi otkazali sve. 'Došli je naš šest dečki i napravili show', rekao je Jan.

Alka je rekla da je bila studentica i radili su često tulume.

- Na jednoj zabavi su me nagovorili da otplešem striptiz. A kako ja naplaćujem i pisanje pjesama,a kamoli skidanje, falilo mi je novaca, skupili su lovu, ja sam izašla u mantilu i otplesala prvi striptiz , skinula se u donji veš i zaradila dobru lovu tada. Bilo je 50-ak ljudi tamo - otkrila je Vuica.

Tim Luke Bulića zaključio je da je Jan taj koji je odradio striptiz, a točan odgovor bio je Luka Nižetić. Rene je na kraju proglasio i najboljeg lažljivca, a ovog puta je ta titula pripala upravo Nižetiću.