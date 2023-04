Nižetić se iznenadio cijenom u rovinjskom restoranu: 'Pa jesu li ovi normalni? Ovo je užas...'

Pjevač Luka Nižetić (39) na društvenim mrežama požalio se na cijene u jednom rovinjskom restoranu.

- Ako zanemarimo kuglicu kajmaka od 9 eura u jednom rovinjskom restoranu, bilo je lipo - napisao je uz fotografija uz more.

Fanovi su odmah reagirali na opis Lukine objave. Uz brojne komplimente na njegov fizički izgled, komentirali i cijenu kajmaka koju je istaknuo.

'Kuglica kajmaka devet eura? Pa jesu li oni normalni? Ovo je užas', ' Kajmak je jednostavno bio must have', 'Ono što vrijedi to i košta', pisali su mu u komentarima.

Inače, Nižetić je ovih dana bio na Weekend food festivalu u Rovinju. Za ovaj poseban događaj u subotu odjenuo je upečatljiv karirani komplet zelenih nijansa.

