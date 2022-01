Koliko god me javnost više doživljava kao osobu kojoj bolje stoje brže i poletnije pjesme, intimnije sam više vezan uz balade koje su mi nekako i bliže srcu, rekao je Luka Nižetić (38). Ovih dana objavio je baladu 'Ako tražiš ljubav'. Radi se o šestom singlu s njegovog nadolazećeg studijskog albuma čiji se izlazak očekuje tijekom ove godine.

Pjesma je nastala u suradnji s Branimirom Mihaljevićem, autorom glazbe te Marijem Mihaljevićem, autorom stihova.

- Hvala Branimiru i Mariju Mihaljeviću koji me već duže vrijeme prate svojim autorskim radom i upotpunjuju moj glazbeni opus predivnim skladbama koje doživljavam vrlo osobno. Nakon što je Mario poslao predivne stihove Branimiru je trebalo malo duže vremena da raspiše odgovarajuću melodiju koja je dodatno pojačala emotivni doživljaj same skladbe. Pjesma govori o vraćanju sebi i onome iskonskom što je u svima nama, a to je ljubav - kaže Luka o svojoj novoj pjesmi.

Pjesmu prati i vrlo atmosferičan video broj u režiji Darka Drinovca snimljen na bazenu Utrine. Ideja scenarija potekla je od samog Luke koji je inspiraciju našao u freedivingu, sportskoj disciplini kojom se već duže vrijeme bavi.

- Već nekoliko mjeseci ozbiljno treniram freediving, odnosno ronjenje na dah. Ovu sportsku disciplinu približila mi je hrvatska reprezentativka i svjetska prvakinja Mirela Kardašević, ujedno nositeljica dvaju svjetskih rekorda - priča pa nastavlja:

- U mlađim danima bavio sam se plivanjem i skokovima u vodu tako da mi je očigledno bilo suđeno da se ponovo vratim vodi koju doživljavam mjestom gdje se osjećam najsigurnijim i najmirnijim. Slobodno mogu povući paralelu između glazbe i freedivinga, naime oboje mi pruža isti osjećaj slobode, gdje mogu pomicati granice, postavljati nove ciljeve, izazove, a život kao takav po meni zapravo je to, teren pun iznenađenja i iskušenja. Osjećaj kada zadržim dah i zaronim je nešto najposebnije. Nestaju bilo kakve granice prostora i vremena gdje bez distrakcije vanjskog svijeta ulaziš u stanje meditacije u kojoj vlada tišina i fokus, prepušten si samom sebi i kao u glazbi dotičeš svoje najdublje ja.