Nižetića šokirala cijena kajmaka u Rovinju: Ovo su ljetos bile cifre u njegovim restoranima...

- Ako zanemarimo kuglicu kajmaka od 9 eura u jednom rovinjskom restoranu, bilo je lipo - napisao je uz fotografiju na kojoj pozira uz more. Glazbenik je u Rovinju boravio zbog Weekend food festivala, a njegovi obožavatelji složili su se s njim da je takva cijena za kuglicu kajmaka suluda.

Inače, osim dugogodišnjom glazbenom karijerom, Luka se može pohvaliti i uspjehom na domaćoj gastro sceni. Nakon što se na njoj dokazao ponudom svog bistroa 'Fabrika' na Komiži na otoku Visu, 2022. godine je otvorio i pizzeriju Hum na istoj lokaciji. Ljubav prema kuhanju prenijela mu je majka Tamara, kao i njegovoj sestri Petri, a glazbenik sebe naziva velikim gurmanom.

A kakve su cijene jela u Lukinim restoranima?

Sudeći po onome što smo istražili na internetu (cijene su iz 2022. godine pa su u kunama) - cifre su jednake onima u drugim restoranima tog ranga. Smoothie zdjele kao zdravi obrok koštaju između 64 i 69 kuna, dok ćete milkshake od avokada platiti 56 kuna.

Cijena burgera kreće se od 88 do 110 kuna, a oni se poslužuju za ručak i večeru. Ako dođete na doručak, te želite pojesti jaja na razne načine (kajgana, jaje na oko, vege kajgana ili kajgana sa sirom i šunkom), za to ćete morati izdvojiti oko 50-ak kuna.

Ako za doručak poželite još neke zdrave varijante, kao primjerice domaću granolu i grčki jogurt, kvinoju s pečenim jabukama ili chia doručak u teglici, cijene se kreću od 52 do 56 kuna. U ponudi je i veganski sendvič za 64 kune.

Tu su, naravno, i salate, od cezar do tune, od 84 do 92 kune, ali i razne bruschette po 48, 54 i 68 kuna za one s kozicama.

Za priloge poput pekarskog krumpira ili mariniranih maslina morat ćete izdvojiti 30 kuna, a za umake 10 kuna. Tu je i domaći brownie sa sladoledom za 44 kune ili frape smoothieji raznih okusa za 42 ili 44 kune.

Što se tiče pizzerije, ona ime gotovo sve pozitivne recenzije na internetu, a mnogi gosti ističu kako se radi o najboljoj pizzi na otoku, te kako će se definitivno vratiti na ručak ili večeru.

Cijene su i tamo ponovno uobičajene za današnje vrijeme, a radi se od 78 do 120 kuna (za pizzu s tartufima, tuna carpaccio ili onu sa škampima).

