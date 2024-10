Njegovi partyji hit su u Zagrebu, dolazilo mu 50 ljudi, a sad puni klub: 'Htio sam Tošinu večer...'

Svoje tematske partyje započeo je iz čiste ljubavi prema Taylor Swift i drugim glazbenim zvijezdama, dolazilo mu je po nekoliko desetaka ljudi, a danas se za glazbene događaje koje organizira domaći influencer Ivan Magla traži ulaznica više. Nekoć je na TikToku gledao kako se u svijetu organiziraju večeri hitova Lady Gage, One Directiona, ABBA-e, a sada ljudi diljem Hrvatske i regije prate kako on to radi.

- Veliki sam fan Taylor Swift pa sam zamislio takve partyje i kod nas. Da se ljudi dođu isplesati uz pjesme omiljenih im zvijezda. U početku nisam ciljao na klubove, niti sam imao iskustva niti resursa. Počeli smo iz jednog prostora u kojem se inače bacaju sjekire i u koji stane 150-200 ljudi - priča nam Ivan.

Foto: Privatni album

Iz mjeseca u mjesec rasla je potražnja, a on je dobivao sve više inspiracija i savjeta čiju večer hitova iduću napraviti.

- Imam super zajednicu koja me prati, neproblematični ljudi željni zabave i dobre energije. Neki znaju doći samo zato što znaju da je dobra ekipa, a da ni ne slušaju nekog izvođača - priznaje Magla. Iz spontane priče razvila se prava poslastica za mlade u Zagrebu.

Interes raste od partyja do partyja, a prostori postaju sve manji za one željne plesa i pjevanja uz dobro poznate hitove.

- Nikad nisam platio oglas ili reklamu u medijima za događaje. Sve ide preko mojih društvenih mreža - ističe Ivan.

Foto: Privatni album

Tako je rasprodao i nadolazeću večer posvećenu prerano preminulom Toši Proeskom, čime je dokazao da makedonskog slavuja vole i mlađe generacije.

- To će biti četvrta po redu večer posvećena Toši. Ranije je u manjim prostorima bilo 60-70 ljudi, treći put je došlo više od 100 ljudi, a sada je nastao golem interes i rasprodali smo prvu večer 16. listopada u Boogaloou pa smo najavili i drugu, 6. studenog - govori nam Ivan i dodaje:

- Mislim da će to biti jedna lepeza generacija, vole ga i mladi i stari. Ljudi su pokazali baš veliki interes i jako mi je drago radi toga jer to nije jedan od partyja kojeg su ljudi tražili, već sam organizirao jer sam ja Tošin veliki fan.

Foto: Slavko Midzor/24sata

U nadolazećem razdoblju bit će večeri hitova Jelene Rozge i Magazina, Severine, One Direction x 5SOS, Rebelde, a sutra je u Aquariusu na rasporedu "swiftomanija".

- Koncipirano je kao koncerti Taylor Swift, pjesme će se puštati onim redom kojim ih izvodi na stadionima. Malo ćemo proširiti jer na raspolaganju imamo više od tri sata za party. Ovo se posebno radi za sve one koji nisu doživjeli njezine koncerte u Beču, da osjete energiju, upoznaju nove ljude - otkrio nam je Ivan i najavio još jedan genijalan party - ABBA "Mamma Mia" koji će se održati 23. studenog u Aquariusu.

Foto: Privatni album