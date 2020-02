Njemu je bilo 15, a njoj 14 kad su se upoznali: Još su skupa...

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu priču o velikim i pravim ljubavima poznatih osoba. Ljubavima koje su izdržale sve prepreke i koje traju više desetljeća...

Godinu dana nakon smrti majke 15- godišnji Paul David Hewson, poznatiji kao Bono Vox, vođa planetarno popularne rock grupe U2 na autobusnoj stanici u Dublinu upoznao je godinu dana mlađu Alison Stewart. Pohađali su istu školu ali dotad se nisu poznavali.

On zaljubio odmah, ali Alison baš i ne.

- Morao sam se jako potruditi..

Tinejdžeri su uskoro prohodali, i dod dana današnjeg a prošlo je više od 40 godina nisu se razdvajali.

Alison showbussines nikad nije interesirao

Vjenčali su se 21.kolovoza 1982. godine. Njemu je bilo 22, a njoj 21 godina. Bonov kum je bio basist U2 Adam Clayton

U braku su dobili dvije kćeri, Jordan i Memphis Eve, i dva sina, Iliju i Johna Abrahama.

- Naš je brak uspio jer se sviđamo jedno drugome, puno razgovaramo i strastveni smo oko svojih poslova. Dozvoljavamo si da svatko ide za svojim snovima - kaže ovaj bračni par. Alison je poznata aktivistica koja se već godinama bavi dobrotvornim radom.

- On je vrlo prizemna i realistična osoba, vrlo normalna i showbussines je nikad nije pretjerano zanimao - kazao je svojevremeno jedan novinar za nju. Nakon udaje diplomirala je sociologiju i posvetila humanitaranom radu i četvero djece.

'Ne bojim se da će me ostaviti zbog druge'

Sigurna u sebe Alison zvana Ali se nikad nije brinula da će je njezin suprug ostaviti zbog druge žene

- Ne osjećam se ugroženo, nisam nikad. Možete živjeti svoj život strahujući da će te izgubiti nekoga, no to nema smisla. Ako on misli otići, ionako će otići i to je to. Nema smisla time se opterećivati - kazala je jednom prilikom.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL Bono i Alison sa kćerima

Bono je za Alison napisao hit pjesmu 'Sweetest Thing' jer je na njezin rođendan cijeli dan morao raditi u studiju na novom albumu. Tom pjesmom joj se htio ispričati što nije bio uz nju. Ona je potom tražila da se sva zarada od pjesme darovana zakladi "Chernobil Children's Project International".

'Ona mene ne treba onoliko, koliko ja trebam nju'

Bono je još prije desetak godina rekao kako je on puno privrženiji njoj nego ona njemu i da ga to malo muči

- Tako je neovisna i ponekad poželim da nije. Ona mene ne treba onoliko, koliko ja trebam nju.

Foto: Alvise Busetto/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Biograf U2 Eamon Dunphy kazao je da ' najbolja stvar vezana za Bona je njegova žena Ali'.

- Ona je ta koja ga može smiriti i držati usredotočenog. Ona je njegova stijena, njegov oslonac.

Bono i Alison veliki su vjernici te su više puta isticali kako svakodnevno odvajaju vrijeme za molitvu i čitanje Svetog Pisma.