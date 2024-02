Njen glas čuje se u popularnim spotovima, a mnogi nisu znali čiji je: 'Džabe sve kad saznaju'

Najpopularniji glazbeni spotovi u regiji objavljuju se na YouTube kanalu IDJ videos koji broji preko sedam milijardi pregleda. Ono po čemu su njihovi spotovi prepoznatljivi je intro u kojem misteriozni ženski glas izgovara 'IDJ videos' ili 'IDJ tunes'.

Glas je posudila srpska pjevačica Sara Jo (30), punog imena Sara Jovanović, koja je prilikom gostovanja u podcastu Uskoro otvaranje pričala o tom iskustvu.

- Kad kažem da je moj glas, to ima bolji efekt od bilo koje moje pjesme. Džabe svi uspjesi... Priča zbog tog dobije ozbiljnu notu i drugu dimenziju - rekla je pjevačica i dodala kako je došlo do toga da baš ona posudi glas.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/HRT

- Upoznala sam ekipu iz IDJ-a i oni su baš ispali veliki carevi i puno su mi pomogli na početku, ali naravno da taj moj dio zarade nije mogao pokriti sve troškove - ispričala je Sara.

Prije devet godina, jedna korisnica tadašnjeg Twittera upitala je pjevačicu izgovara li ona riječi 'IDJ videos' i 'IDJ tunes'.

- Haha, da, da. Dala sam svoj glas za YouTube kanal IDJ videos-a - napisala je Sara 2015. godine na današnjem X-u.

Sara Jo, inače rođena u Italiji, javnosti postaje poznata nakon osvojenog trećeg mjesta u showu 'Prvi glas Srbije' 2012. godine, a do sad je objavila brojne uspješnice poput 'Mili, mili', 'Divlja', 'Bez sna', 'Nemam vremena za to' i duet 'On' s Frankom Batelić.

Foto: PROMO/kolaz

- Kada sam sanjala o glazbenoj sceni, nisam mislila ni na talijansku ni na srpsku, već sam imala svoje ideje budući da sam većinom pratila američku scenu. No, sve što sam bila starija nekako mi je njihova glazbena industrija izgledala bolesno - ispričala nam je Sara jednom prilikom.

Pjevačica već godinama ljubi popularnog slovenskog koreografa, Žigu Sotlara, koji je radio turneje najvećim regionalnim zvijezdama, među kojima su Jelena Rozga i Severina