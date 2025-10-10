Njen tata kaže da je spavao s 47.000 žena: Otkrila što je sve operirala, voli biti u tangicama

Sammi Sheen je na svoje Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala prije nego što je otišla pod nož. Usto, otkrila je i koje je sve zahvate prošla, a na kojima je danas prilično zahvalna
Sammi Sheen šokirala je obožavatelje na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Naime, kći Charlieja Sheena i Denise Richard podijelila je fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala prije nego što je otišla pod nož.
| Foto: Instagram
- Razlika od sedam godina - napisala je Sammi.
| Foto: Instagram
Usto, otrkila je i koje je sve zahvate prošla.
| Foto: GLST
Hvala Bogu na ekstenzijama za kosu, filerima za usne, povećanju grudi, operaciji nosa, ljuskicama i kiss 2 na FaceAppu - istaknula je Sheen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Luka Modrić
