Obavijesti

Galerija

Komentari 10
OTKRILA KAKO JE PRIJE IZGLEDALA

Njen tata kaže da je spavao s 47.000 žena: Otkrila što je sve operirala, voli biti u tangicama

Sammi Sheen je na svoje Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala prije nego što je otišla pod nož. Usto, otkrila je i koje je sve zahvate prošla, a na kojima je danas prilično zahvalna
Njen tata kaže da je spavao s 47.000 žena: Otkrila što je sve operirala, voli biti u tangicama
Sammi Sheen šokirala je obožavatelje na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
1/42
Sammi Sheen šokirala je obožavatelje na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025