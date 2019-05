Njezine domoljubne kostime najviše kupuje naša dijaspora

Već dugo vremena mi se ideja ženske navijačke odjeće motala po glavi, upravo iz razloga sto kada god sam išla na utakmice , nisam apsolutno mogla pronaći nikakvu fora žensku navijačku odjeću. Prije 5 godina kada je SP bilo u Brazilu, bio je vrhunac neuspjeha pronaći nešto lijepo navijačko i tada sam rekla sebi da ću to pokrenuti. No spletom okolnosti nisam. Kako sam freak za kupaćim kostimima, došla sam na ideju, pokrenuti sto do sad nitko nije, badiće s uzorkom kockica u duhu naših boja. Potakla me prvenstveno američka zastava koja je toliko popularna kao uzorak na odjeći i badićima da sam rekla sebi jedan dan, pa zašto ne bi naše kockice bile isto tako popularne. Vesele su, atraktivne, a pritom naše - rekla je mlada Ivana Knoll koja je "na tu temu" pokrenula i biznis.

Foto: Facbook - Odmah sam se bacila u potražnju kvalitetne lycre , tako da su svi moji kupaći kostimi izrađeni isključivo od talijanske lycre koja je nenadmašiva u kvaliteti. Pronašla sam tvrtku u Hrvatskoj koja se bavi šivanjem kupaćih kostima, jer sam htjela da sva proizvodnja uključujući i ambalažu bude u Hrvatskoj, da se podupiremo svi međusobno, a ne da punimo džep tamo nekom u Kini. U ponudi su 3 modela za svačiju građu tijela, dva jednodijelna i jedan dvodijelni, no biti će ih više u budućnosti.

Foto: Facbook

Sljedeći tjedan biti će dostupni za prodaju i jako se veselim sto je došlo do realizacije mog projekta kojem sam se posvetila maksimalno ove godine - kaže znalački i naglašava kako je tek nedavno otvorila Instagram profil @wearknolldoll za svoj brand i čim je objavila prvi model dobila je brojne upite, pohvale za ideju, podršku za projekt i slično.

Foto: Privatni album/Instagram - I više nego zadovoljna i sigurna u uspjeh. Za narudžbe me, očekivano, najviše kontaktirala dijaspora - kaže Knoll.

- Voljela bi vidjeti sve naše curke u svom badiću, ne iz razloga prodaje nego zašto nositi brazilske boje, američku zastavu, kada postoje badići koji predstavljaju nas na atraktivan i simpatičan način. Značajno mi je vidjeti bilo koga u svom badiću pa bila to poznata ličnost ili osoba potpuno nepoznata medijima. Al evo ako moram nekog izdvojiti, jedva čekam vidjeti svoju dragu prijateljicu Nives Celzijus u svojim badićima, ne znam kome bi bolje pristajao nego njoj - kaže Knoll koja je radi biznisa privatni život, tj. putovanja, malo stavila na pauzu. No, već na jesen planira negdje otići.

Foto: Privatni albumI - Sve sam novo napravila sama i tek sam svojim bližnjima nedavno obznanila, kada je već cijeli projekt bio razrađen, bili su iznenađeni i oduševljeni. Ne mogu se žaliti, još uvijek sam u sretnoj vezi, uz roditelje on mi je najveća podrška - kaže Knoll.

Kupaće kostime, za sada, prodaje samo online.

- Pobornik sam online kupovine i mislim da počinje biti sve zastupljenija kod nas tako da sam odlučila za sada imati samo online prodaju , putem društvenih mreža, jer web shop mi je još u izradi. Dućan za sada ne planiram otvoriti, ali u skoroj budućnosti, zašto ne - kaže Ivana.