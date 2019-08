Njezini šeširi osvojili su i New York, modni svijet im se divio

Još u petak smo se družile. Bila je puna planova, ni s čim se nije moglo naslutiti da je to naš posljednji susret. U velikom sam šoku, Nada je bila jedna od mojih najdražih prijateljica, rekla je Nada Došen.

Na spomen prijateljice, modna dizajnerica nastavila je pričati drhtavim glasom. Dodala je kako ni jedna njezina revija nije prošla bez šešira Nade Kobali. Surađivale su godinama, jednako su disale u modnom svijetu, imale pregršt planova, a Nada Kobali napustila nas je u nedjelju u 77. godini nakon kratke bolesti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njezini su šeširi bili jedinstveni, posebni, odisali elegancijom i profinjenošću. Nosile su ih zvijezde, poput turske glumice Bergüzar Korel (36), koju smo upoznali kao Šeherezadu u seriji “1001 noć”. Kad je prije devet godina sa suprugom Halitom Ergençom (49) šetala Zagrebom, primijetila je u izlogu čarobne šešire u salonu Kobali. Nije im odoljela. Ušla je i kupila čak dva.

- Tako je oduvijek sa šeširima, oni jednostavno plijene pozornost. Gotovo svaki stranac koji prođe pokraj našeg dućana bude zaintrigiran - izjavila je tad Nada.

U New Yorku bih svaki put čula: ‘Imate lijep šešir’. Zadnji put kad smo se vidjele, rekla je kako mi napokon mora napraviti novi šešir jer zimi ne skidam njezine beretke, prisjetila se Tihana Harapin Zalepugin (67). Nada joj je ostala u sjećanju kao vrlo plemenita, kreativna i svoja. S njom je, dodaje Tihana, uvijek bilo zadovoljstvo pričati.

- Fina, otmjena i draga dama. Jedna od rijetkih zagrebačkih modnih duša - kaže Tihana. Njezini šeširi oduševljavali su i domaće glumice, kolege iz modnog svijeta, kao što su Zrinka Cvitešić (40), Bojana Gregorić-Vejzović (47), Matija Vuica (61), Alma Prica (56)... Nada Abrus (67) upoznala je Kobali početkom 70-ih, kad se uz studij glume počela baviti manekenstvom.

Foto: Instagram

- Na revijama sam nosila njezine šešire i već tad smo se sprijateljile. U to sam vrijeme kupila tri njezina šešira, a i danas su kao novi. Rado sam svratila u njezin dućan pozdraviti je kad god sam bila u gradu. I uvijek joj je bilo drago - prisjetila se Abrus.

Kobali je bila jako sretna kad je na ulici ugledala ženu s njezinim šeširom. Sjećala se svakoga modela, znala je kad ga je napravila, od kojeg je materijala, iz koje kolekcije, jer svi su njezini modeli unikatni. Bila je svjesna toga da si mnogi ne mogu priuštiti njezin šešir pa bi ih prodavala ispod cijene. Nije samo prodavala i izrađivala šešire, voljela ih je i darivati. U intervjuu nam se prisjetila studentice koja joj je ušla u salon i željela najljepši šešir, ali nije imala dovoljno novca.

- Osjetila sam njezinu želju. Prvo sam joj htjela znatno spustiti cijenu, a onda sam se predomislila i darovala joj ga. Neke stvari, naime, radite jer morate, a druge zato što ih trebate dati nekome kome puno znače. Osjetila sam koliko ta djevojka želi moj šešir i poklonila ga joj. Rekla je da će mi svaki mjesec donositi dio novca. Odgovorila sam joj da će mi ga platiti kad završi fakultet i zaposli se. Nakon nekoliko godina u salon je ušla mlada žena i rekla da je došla platiti svoj šešir. Nisam je prepoznala, a ona me podsjetila na tu priču i jako me obradovala. Ostale smo u kontaktu. Znam da je otišla van i da sad živi u New Yorku. Svaki put kad netko njezin dođe u Zagreb, posjeti me i kupi šešir na njezinu preporuku. Ta studentica je ostala moj vjerni kupac – ispričala nam je Nada 2016.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Njezin salon odavno je jedan od simbola grada Zagreba. Nada ga je vodila od 1974., a pokrenula ga je prije gotovo stoljeća njezina prabaka. Baka nije radila šešire, ali Nadina majka jest, pa je ljubav prema šeširima prenijela i na kćer. Mama se protivila njezinoj želji da upiše studij kiparstva. Govorila je da živimo u teškim, nesigurnim vremenima i željela je da Nada završi nešto konkretno. Zato je Nada upisala studij književnosti i počela raditi šešire. Našla se u tome. Iako nije kiparstvo, govorila je, došla je na svoje. Svako malo ponavljala je kako je izrada šešira baš kao i kiparenje.

- Šeširi se ne šiju, oblikuju se na pari, stavite ih na kalup i dobijete formu koju hoćete. Kao da kiparite. Ako primijetim da nešto nedostaje, vratim ga na paru pa dodam. Tim radom dođem do jedne, druge, treće forme, dobijem kolekciju i odmah se spremam za drugu. Sve to ide spontano, postupno, dok ne osjetim da je dovoljno. Tad zaokružim kolekciju i gotovo. Idem dalje - pričala je Kobali i naglasila kako nikad nije imala viziju kako bi model trebao izgledati. Prije izrade nije čak ni crtala šešire. Sve je ovisilo o materijalu, oni su diktirali kakav će biti model. Njezinim novim radovima prva se divila Mila Elegović (49), koja je godinama živjela u istoj zgradi s Nadom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U istoj kući u Palmotićevoj ulici živjele smo 11 godina. Tamo je imala radnju, a kad se preselila na Cvjetni trg, u Palmotićevoj joj je bila radionica. Kad sam čula da više nije s nama, plakala sam, a onda sam sebi rekla: ‘Nemoj, to je žena veoma ispunjenog života’ - rekla nam je Mila.

Zvijezda kazališta Komedija pamti Nadu kao jednu od pravih zagrebačkih dama. Danas joj je žao što je dala napraviti samo jedan šešir golemog oboda. Za nju Kobali simbolizira profinjeni stil, nekadašnji način života u Zagrebu, kulturu... Sve to je, kaže, bila Nada Kobali. U svaki je svoj šešir utkala dio sebe. Prepoznali su to i Zagrepčani koji ovih dana sa sjetom gledaju u njezin izlog. Nada više nije s nama, no sa svake police otmjeni, decentni šeširi zovu da ih se isproba. Ni jedan kičast, drečavih boja, ni na jednom previše ukrasa, cvijeća, grožđa, bilo kakvih upadljivih ukrasa. Baš kakva je i sama bila, takvi su joj bili i šeširi. Okušala se i ona, pričala nam je, u fazama kiča, jer između kiča i umjetnosti, rekla nam je, tanka je nit.

Zadnjih godina činilo joj se da je najbolje i najteže napraviti konkretan, nosivi šešir. Lako je, govorila je, napraviti sve forme, ali pravi majstor mora znati napraviti klasični, fini nosivi, običan šešir. Sve što izađe iz njezine radionica, slažu se sve naše zvijezde, pravo je umjetničko djelo. Najveća promotorica Kobali šešira svakako je nacionalna prvakinja Alma Prica. Glumica kaže da su njih dvije naprosto kliknule. Nada je voljela kako Alma nosi njezine šešire, a Alma se s njima na glavi osjećala ugodno. Od brojnih klijentica koje su ušetale u njezin dućan zapazila je Zrinku Cvitešić, kad je tek upisala studij.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- S njezinim sam se šeširima uvijek osjećala nekako posebno jer, osim što su izuzetno kvalitetni, imaju istodobno i dozu elegancije i ženstvenosti te dozu mladenaštva i sportski štih - rekla je jednom Zrinka.

Još 1997. je Bojana Gregorić Vejzović (47), kad je snimala svoj prvi film “Božić u Beču”, imala u svojoj kolekciji Kobali šešir.

- Svoj prvi Kobali šešir kupila sam s 20 i sitno godina, od prvih glumačkih honorara koje sam zaradila - rekla je svojevremeno Bojana. I Matiju Vuicu pogodila je Nadina smrt. U kolekciji šešira ima i Kobaline.

Foto: Facebook

- Ovaj šeširić je samo jedan u nizu čiji sam ponosni vlasnik već godinama i svake godine jednako je nov, moderan. Velik je to i teško nadoknadiv gubitak - rekla je Matija.