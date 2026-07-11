Kate, odjevena u crno-bijelu kariranu ljetnu haljinu bez rukava, pljeskala je i nasmiješeno promatrala kako joj William prilazi kako bi preuzeo pobjednički pehar, a zatim su se poljubili, što se rijetko viđa u javnosti
Nježnost na polo turniru: Kate Williamu uručila pobjednički trofej, pa ga slatko poljubila
Princeza od Walesa uručila je trofej svom suprugu, princu od Walesa, nakon što je njegova momčad osvojila prvo mjesto na polo turniru, pritom ga poljubivši u oba obraza. Kate, odjevena u crno-bijelu kariranu ljetnu haljinu bez rukava, pljeskala je i nasmiješeno promatrala kako joj William prilazi kako bi preuzeo pobjednički pehar. Zatim mu se pridružila na pobjedničkom postolju zajedno s njegovim suigračima iz momčadi US Polo Association, kojima je uručila trofej u Guards Polo Clubu u Windsoru, nedaleko od njihova doma, Forest Lodgea. Njihov poljubac jedan je od rijetkih izljeva nježnosti u javnosti, pa su fotografije s turnira brzo preplavile medije i društvene mreže.
Princeza je uručila nagrade svim igračima, kao i sucima utakmice. Ona i članovi osoblja kraljevskog para, među kojima je bio i prinčev pobočnik, zapovjednik eskadrile Mike Reynolds, utakmicu su pratili s druge strane igrališta, iz glavnog šatora.
William je na ovoj humanitarnoj polo utakmici nastupio već 15. put, a ovogodišnje izdanje trebalo bi povećati ukupan iznos prikupljenih sredstava na više od 15 milijuna funti za humanitarne projekte i organizacije koje podupiru princ i princeza od Walesa, javlja Hello! časopis.
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