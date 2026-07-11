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Nježnost na polo turniru: Kate Williamu uručila pobjednički trofej, pa ga slatko poljubila

Piše 24sata,
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Nježnost na polo turniru: Kate Williamu uručila pobjednički trofej, pa ga slatko poljubila
Foto: KGC-107/starmaxinc.com
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Kate, odjevena u crno-bijelu kariranu ljetnu haljinu bez rukava, pljeskala je i nasmiješeno promatrala kako joj William prilazi kako bi preuzeo pobjednički pehar, a zatim su se poljubili, što se rijetko viđa u javnosti

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Princeza od Walesa uručila je trofej svom suprugu, princu od Walesa, nakon što je njegova momčad osvojila prvo mjesto na polo turniru, pritom ga poljubivši u oba obraza. Kate, odjevena u crno-bijelu kariranu ljetnu haljinu bez rukava, pljeskala je i nasmiješeno promatrala kako joj William prilazi kako bi preuzeo pobjednički pehar. Zatim mu se pridružila na pobjedničkom postolju zajedno s njegovim suigračima iz momčadi US Polo Association, kojima je uručila trofej u Guards Polo Clubu u Windsoru, nedaleko od njihova doma, Forest Lodgea. Njihov poljubac jedan je od rijetkih izljeva nježnosti u javnosti, pa su fotografije s turnira brzo preplavile medije i društvene mreže.

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Foto: KGC-107/STAR MAX/IPx


Princeza je uručila nagrade svim igračima, kao i sucima utakmice. Ona i članovi osoblja kraljevskog para, među kojima je bio i prinčev pobočnik, zapovjednik eskadrile Mike Reynolds, utakmicu su pratili s druge strane igrališta, iz glavnog šatora.
William je na ovoj humanitarnoj polo utakmici nastupio već 15. put, a ovogodišnje izdanje trebalo bi povećati ukupan iznos prikupljenih sredstava na više od 15 milijuna funti za humanitarne projekte i organizacije koje podupiru princ i princeza od Walesa, javlja Hello! časopis.

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