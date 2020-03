'No time to die': Zbog korone su odgodili datum izlaska filma

Novi film o Jamesu bondu, 'No Time To Die', trebao se početi prikazivati u kinima u Velikoj Britaniji 2. travnja. Međutim, potvrđeno je kako će datum izlaska filma biti odgođen do studenog 2020. zbog korona virusa, pišu strani mediji.

Producenti su najavili kako su odluku donijeli nakon pomnog promatranja i temeljite procjene globalnog tržišta. Snimanje filma, ranije poznatog samo kao Bond 25, započelo je u travnju na Jamajki kada su producenti najavili da će osvajač Oscara, Rami Malek (38) utjeloviti glavnog negativca u posljednjem nastavku unosne britanske špijunske franšize.

Foto: Twitter/Screenshot

Daniel Craig (51) je 2017. potvrdio da će po peti put glumiti britanskog tajnog agenta 007. U novom filmu Bond će uživati u mirnom životu na Jamajki nakon napuštanja tajne službe dok ga ne posjeti stari prijatelj Felix Leiter iz CIA-e i zatraži njegovu pomoć.

James Bond franšiza jedna je od najunosnijih u filmskom svijetu. 'Spectre' iz 2015. je zaradio 880 milijuna dolara, a 'Skyfall' iz 2012. više od milijardu dolara.

