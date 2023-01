Noel Gallagher razvodi se od supruge nakon 12 godina braka

Glazbenik Noel Gallagher (55), poznat kao član sastava 'Oasis', nakon 12 godina braka razvodi se od supruge Sare McDonald (51).

POGLEDAJTE VIDEO:

Noel i Sara upoznali su se 2000. godine, a 2011. su se vjenčali. Zajedno imaju dvoje djece, sinove Donovana i Sonnyja. O razvodu se oglasio glasnogovornik.

- Noel Gallagher i Sara MacDonald potvrdili su da se razvode. Noel i Sara zajedno će se nastaviti brinuti o svojoj djeci, koja su njihov prioritet. Mole medije da poštuju privatnost njih i njihove obitelji u ovome trenutku - rekao je.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL

Noel se navodno iselio iz obiteljske kuće u Hampshireu i sada živi u Londonu.

- To je prava šteta, ali pokušavaju to civilizirano odraditi. Noel se iselio, ali Sara će se možda preseliti natrag u London. Neprestano rade na svemu kako bi bilo što manje problema oko toga - rekao je izvor za The Sun.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Noelov brat Liam, također član nekadašnjeg Oasisa, nije bio u dobrim odnosima sa Sarom, a nekoliko su se puta i javno obračunali. Jednom prilikom je čak na Twitteru rekao kako je Sara odgovorna za to što se Oasis neće ponovo okupiti.

Najčitaniji članci