Nogomet sam zavoljela još u braku, ali nisam talent za loptu

Otkako je počelo Svjetsko nogometno prvenstvo, Nives Celzijus (36) pomno prati igru naših Vatrenih i bodri ih svojim golišavim fotografijama. U razgovoru sa zagrebačkom pjevačicom, modelom i glumicom provjerili smo kolika je njezina ljubav prema nogometu te što misli o uspjesima naših Vatrenih.

Foto: Srećko Rundić Nisam provokativna nego me mediji i publika očito smatraju zanimljivom. Iskreno, to sam ja, tako izgledam i stvarno mi nije na umu nikakva provokacija, kaže glumica

- S obzirom na to da sam deset godina bila u braku s nogometašem, mislim da moje zanimanje za nogomet nije neobično. Prije Dine Drpića nogomet sam više gledala iz neke ženske perspektive. Tko je lijep, tko zgodan, a tko strastven na terenu. Ali u braku sam zavoljela nogomet u cjelini - objasnila je Nives zašto je tako zanima nogometni svijet. Na pitanje tko joj je najdraži, a tko najljepši nogometaš, rekla nam je:

- Trenutačno mi je najljepši Ruben Loftus Cheek, a odgovor na pitanje tko mi je najdraži nogometaš neka bude moja mala tajna. Nikad, kaže, nije igrala nogomet jer je totalno netalentirana za sportove koji uključuju loptu.

Foto: Srećko Rundić

- Kad mi netko nešto baci, ja odmah bježim. Otud valjda osjećam toliko divljenje prema muškarcima koji dobro barataju loptama - priča i prognozira uspjeh hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

- Kao i svaki Hrvat, 15. srpnja vidim nas u finalu Svjetskog prvenstva. Dosadašnjom igrom naši dečki su dokazali da to zaista nije nedostižan san pa vjerujem da će uspjeti pobijediti ne samo Rusiju - uvjerena je Nives. A vidi li se više kao glumica ili pjevačica, kaže:

- Izvrsno se osjećam u obje uloge i nemam se potrebe ograničavati na samo jednu. Bilo bi savršeno kada bih i dalje mogla kombinirati obje karijere. Neopisiv joj je osjećaj, nastavlja, doživjeti aplauz u prepunom osječkom HNK gdje je glumila u predstavi 'Vitez slavonske ravni'. No uloga Snježane u seriji 'Čista ljubav' svakako joj je bila najveći glumački izazov, a samo snimanje serije jedan joj je od najljepših životnih perioda.

Foto: Privatni album Nives ističe kako se ne srami svoje ljepote pa se ne srami razgolititi

- Budući da je gluma moja prva i najveća ljubav, žao mi je što nisam ranije skupila hrabrost i okušala se u glumi. Ipak, nikad nije kasno i nikad ne treba odustajati od svojih snova - govori glumica i model te nam je otkrila što će raditi ovog ljeta.

- Imam puno glumačkih obveza i koncerata tijekom ljeta, ali svakako planiram još poneki dan odmora. Upravo sam se vratila sa Silbe, gdje sam s klincima uživala desetak dana. No čim uhvatim koji slobodan trenutak, opet jurim na more - priča. Početkom jeseni planira izbaciti novi singl, a u planu je i novi CD. Također, Nives nije zapostavila ni glumu. Ima već i neke ponude za nove glumačke angažmane koje trenutačno razmatra.

Foto: Privatni album Obožava provoditi vrijeme sa svojom djecom. Kaže da nije stroga majka

Zbog svojih objava na Instagramu često završava na portalima i u tabloidima. Na pitanje smatra li se provokativnom, rekla nam je:

- Nisam provokativna nego me mediji i publika očito smatraju zanimljivom. Iskreno, to sam ja, tako izgledam i stvarno mi nije na umu nikakva provokacija. To može pomoći samo za nekakvu instantnu slavu, a ja sam tu već dvadeset godina.

Foto: Lovorka Lisicic Zbog svojih fotografija jako je popularna na društvenim mrežama

Iako je dva tjedna bila na godišnjem odmoru, kad je igrala hrvatska reprezentacija, Nives Celzijus nije se odmarala. Strastveno je pratila svaku utakmicu Vatrenih te ih redovito bodrila svojim golišavim fotografijama.

Dečkima je uoči utakmice s Danskom poslala videoporuku, a pritom se prisjetila 'rituala' kojim je manekenka Larissa Riquelme (33) prije osam godina bodrila paragvajsku reprezentaciju.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Mladen Grdović, Jasmin Stavros i Zlatko Pejaković uživali su u Nivesinu društvu

- Riquelme je sreću svojoj reprezentaciji donosila s mobitelom u grudima, ali našim dečkima sreća nije ni potrebna jer ‘kad Nives kaže ‘Vamos’, momci trče kao Ramos’ - rekla je tada Nives, otpjevavši Dalićevoj momčadi dio svoje pjesme. Vatrene je usporedila sa Španjolcem Sergijom Ramosom.

- Naši dečki trče i bolje od Ramosa. Hrvati će večeras Dance naučiti novo brojanje: jedan, dva, tri, goool, Hrvatska! Idemo dalje! - prognozirala je Celzijus na zanimljiv način rezultat utakmice. Vatreni su na kraju, u penalima, uspjeli pobijediti Dance, a Nives ne sumnja da će pobjedu ponoviti i u subotu, 7. srpnja, s Rusima.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Nastupala je na drugoj večeri CMC Festivala Vodice 2018.

Nakon što je pobijedila u četvrtoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato', u petoj je Nives bila dio žirija, kada su je gledatelji po prvi put mogli vidjeti u nešto ležernijem izdanju. Ipak, ostalo je puno stvari koje pjevačica o sebi nije otkrila. No zato nam je rekla kakve muškarce traži.

- Potreban mi je muškarac s kojim mogu biti svoja, s kojim mi je dovoljno ugodno i s kojim nema opterećenja, maski i glumatanja. Muškarac koji će me nasmijavati i s kojim ću zaboraviti na probleme. Muškarac zbog kojeg želim biti još bolja te s kojim će me vezati sloboda. Slobodno vrijeme nastoji provoditi s djecom.

Foto: Srećko Rundić Celzijus se voli zabavljati, a za sebe kaže da je jako zanimljiva

- Idemo u šetnje, planinarimo, igramo ping pong i tenis. Najviše volim biti s djecom u prirodi, to me opušta i ispunjava energijom - govori. Iako je samohrana majka sina Leonea i kćeri Tashe, bez problema uspijeva uskladiti roditeljske obveze s poslovnima.

- Kada si primoran, snađeš se. Što imam više obveza, to se i bolje organiziram. Srećom, imam pomoć mame, seke i bivšeg supruga pa je sve puno lakše - rekla je. A kakva je Nives kao majka, blaga ili stroga, dodala je.

Foto: Instagram ‘Znam biti stroga, ali bi me moja djeca okarakterizirala kao super kul mamu’ Nives je majka dvoje djece, sina Leonea i kćeri Tashe

- Stroga sam kad situacija zahtijeva strogost, iako mislim da bi me moja djeca generalno okarakterizirala kao blagu, super kul mamu. Znaju što me ljuti pa to nastoje izbjeći. Mislim da je svakom roditelju prije svega bitno da odgoji dijete kao pravično, senzibilno, tolerantno biće - priča.

Foto: Instagram royal

Muškarci joj, dodaje skoro nikad ne prilaze. Ako joj i priđu, najčešće traže samo da se uslikaju s njom ili traže autogram. Zato su na društvenim mrežama puno hrabriji (smijeh). Njezina “Gola istina” bila je jedna od najprodavanijih knjiga u Hrvatskoj.

- Planiram novu knjigu, ali isto tako osjećam da još uvijek nije došao taj trenutak. Trenutačno imam toliko obveza da se ni ne stignem posvetiti pisanju - tajanstvena je Nives.

