Nogometaši love naslov, a njihove dame poglede publike

Golovi, penali, suze i slavlje tek su dio priče svakog Svjetskog prvenstva. U četvrtak je u SAD-u, Kanadi i Meksiku krenulo novo izdanje najvećeg nogometnog spektakla, a dok će se na terenu voditi borba za trofej, jednako zanimljivo bit će i na tribinama. Ondje će se pojaviti supruge i partnerice najvećih nogometnih zvijezda, poznatije kao WAGSice, koje često privlače gotovo jednaku pozornost kao i njihovi slavni partneri.

Neke od njih imaju milijune pratitelja na društvenim mrežama, vlastite modne i beauty brendove, a njihove se objave prate jednako pomno kao i utakmice. Među najpopularnijim WAGSicama svakako je Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu.

Ronaldov najveći rival na terenu, Lionel Messi, također ima pravu ljepoticu uz sebe. Riječ je, naravno, o Antoneli Roccuzzo, koja je uz Messija još od davne 2005. godine. Poznaju se od djetinjstva, bio je to sudbonosni susret. Messi je bio kod najboljeg prijatelja Lucasa Scaglija, kad je došla ona, Antonella Roccuzzo. Došla je u posjet bratiću, koji je u tom trenutku s Messijem igrao PlayStation.

Nakon toga je Leo svaki mogući trenutak koristio kako bi bio kod prijatelja Scaglija, samo da vidi, pokazat će se kasnije, ljubav svoga života. Messi i Antonella Roccuzzo vjenčali su se 2017. godine u rodnom Rosariju. Imaju tri sina - Thiaga, Matea i Cira.

Jučer je bila i 15. godišnjica vjenčanja Vanje i Luke Modrića. Uvijek prati supruga, a u jednom intervjuu je govorila o tome kako snima čak svaku njegovu utakmicu te je kasnije analizira s njim.

Helena Livaković, supruga našega vratara Dominika Livakovića, već je bila prozvana hrvatskom Meghan Markle. No ta atraktivna Zagrepčanka duge kose i sama je nekad bila sportašica. Bavila se sinkroniziranim klizanjem te je godinama bila i članica klizačke reprezentacije. Naš drugi vratar, Dominik Kotarski, koji je poznat po tome što je prepun tetovaža, u braku je s Bernardom Kotarski. Bernarda i Dominik svoju romansu započeli su još u srednjoj školi. Oboje su išli u Športsku gimnaziju, a Bernarda se bavila košarkom. Tetovaže po cijelom tijelu nisu rezervirane samo za nogometaše, a to dokazuje i Zoe Cristofoli, djevojka francuskog reprezentativca Thea Hernandeza. Ova atraktivna plavuša poznata je po svojoj ljubavi prema tetovažama, pomoć kojih uvijek dođe do izražaja bodreći svoga partnera na tribinama.

Brak Matea Kovačića i Izabel Kovačić slovi kao jedan od najskladnijih. Izabel i njihovih dvoje djece bodre Matea na gotovo svakoj njegovoj utakmici. Izabel je i vlasnica brenda odjeće od organskog pamuka koji je pokrenula sa sestrom. Još jedan igrač Manchester Cityja može se pohvaliti kako ima pravu ljepoticu uz sebe. Erling Haaland u dugogodišnjoj je vezi s Isabel Haugseng Johansen, a par je u prosincu 2024. dobio prvo dijete. Legenda belgijske nogometne reprezentacije, Kevin De Bruyne, već je skoro desetljeće u braku s Michèle De Bruyne. Upoznali su se 2014. godine, a oženili 2017. i imaju troje djece. Zlatni sa zadnjeg Svjetskog prvenstva, Lautaro Martinez, svoju odabranicu upoznao je 2018. godine, a u brak su stupili 2023. godine. Agustina Gandolfo stručnjakinja je za fitness i vodi jedan restoran u Milanu.

Adriana Đurđević bila je najfotografiranija WAGSica Svjetskog prvenstva u Rusiji, a ona i naš reprezentativac Duje Ćaleta-Car svoje sudbonosno "da" izgovorili su u lipnju 2022. godine u Dubrovniku. Iako su poznati Brazilac Neymar i njegova djevojka Bruna Biancardi često bili tema zbog njegove nevjere, par je zadnjih godina pronašao stabilnost te ćemo atraktivnu Brunu gledati kako bodri svoga dragog u Americi.