Obavijesti

Galerija

Komentari 2
MEKSIČKE WAGSICE

FOTO Vatrene Meksikanke: Ovo su partnerice meksičkih igrača. Od manekenki do sportašica...

Upoznajte meksičke WAG-sice! Među njima su sportašice, glumice, manekenke, menadžerice... One će svojim partnerima, pred kojima su velika očekivanja jer ipak su jedna od država domaćina, biti najveća podrška...
FOTO Vatrene Meksikanke: Ovo su partnerice meksičkih igrača. Od manekenki do sportašica...
Monica del Angel partnerica je meksičkog veznjaka Luisa Chaveza. | Foto: L. Chavez/Instagram
1/67
Monica del Angel partnerica je meksičkog veznjaka Luisa Chaveza. | Foto: L. Chavez/Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026