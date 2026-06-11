FOTO Vatrene Meksikanke: Ovo su partnerice meksičkih igrača. Od manekenki do sportašica...

Upoznajte meksičke WAG-sice! Među njima su sportašice, glumice, manekenke, menadžerice... One će svojim partnerima, pred kojima su velika očekivanja jer ipak su jedna od država domaćina, biti najveća podrška...
Monica del Angel partnerica je meksičkog veznjaka Luisa Chaveza.
| Foto: L. Chavez/Instagram
Monica del Angel partnerica je meksičkog veznjaka Luisa Chaveza.
|
Foto: L. Chavez/Instagram
Monica del Angel partnerica je meksičkog veznjaka Luisa Chaveza.
| Foto: L. Chavez/Instagram
Žive u Rusiji, imaju jedno dijete...
| Foto: L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Foto L. Chavez/Instagram
Fernanda Marquez supruga je meksičkog braniča Cesara Montesa. Vice-kapetan Meksika igra za moskovski Lokomotiv, s Fernandom, bivšom igračicom flag-footballa, ima i dijete.
| Foto: F. Marquez/Instagram
Fernanda je podrijetlom iz Guadalajare u Jaliscu - grada koji će biti i domaćin Svjetskog prvenstva 2026.
| Foto: F. Marquez/Instagram
Talentirana Fernanda ima i diplomu iz međunarodnog sportskog marketinga...
| Foto: F. Marquez/Instagram
Meksički mediji pišu kako je par u vezi od 2918. godine.
| Foto: F. Marquez/Instagram
"Kada César izađe na teren 11. lipnja na stadionu Mexico Cityja u dresu Meksika protiv Južne Afrike, Fernanda će biti tamo. Baš kao u Kataru, baš kao na aerodromu u Monterreyu, baš kao u Moskvi na snijegu", pišu Meksikanci...
| Foto: F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Foto F. Marquez/Instagram
Camila Hernandez partnerica je meksičkog braniča Johana Vasqueza koji igra za Genovu. Par ima dvoje djece...
| Foto: C. Hernandez/Instagram
"Camila je podržavala Johana u svakom koraku njegove karijere", pišu meksički mediji...
| Foto: C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Foto C. Hernandez/Instagram
Glumica Daniela Basso partnerica je meksičkog napadača Raula Jimeneza.
| Foto: D. Basso/Instagram
Basso i Jimenez u vezi su devet godina...
| Foto: D. Basso/Instagram
Imaju i dvoje djece...
| Foto: D. Basso/Instagram
Foto D. Basso/Instagram
Foto D. Basso/Instagram
Foto D. Basso/Instagram
Paula Gonzalez supruga je napadača meksičke Toluce Alexisa Vege.
| Foto: P. Gonzalez/Instagram
Zajedno su deset godina, imaju dvoje djece...
| Foto: P. Gonzalez/Instagram
Foto P. Gonzalez/Instagram
Foto P. Gonzalez/Instagram
Foto P. Gonzalez/Instagram
Foto P. Gonzalez/Instagram
Pilar Sanchez partnerica je meksičkog veznjaka Alvara Fidalga.
| Foto: P. Sanchez/Instagram
"Priča Álvara Fidalga i Pilar Sánchez slična je onoj Messija i Antonele Roccuzzo. Par se poznaje od djetinjstva i zajedno su više od desetljeća", pišu o njima meksički mediji...
| Foto: P. Sanchez/Instagram
Foto P. Sanchez/Instagram
Foto P. Sanchez/Instagram
Foto P. Sanchez/Instagram
Manekenka Sofia Toache partnerica je meksičkog kapetana Edsona Alvareza.
| Foto: S. Toache/Instagram
Par ima dvoje djece, zaručili su se na Baliju 2024. godine...
| Foto: S. Toache/Instagram
Foto S. Toache/Instagram
Gabriela Rios partnerica je meksičkog veznjaka Orbelina Pinede.
| Foto: G. Rios/Instagram
Par je u braku tri godine, imaju dvoje djece.
| Foto: G. Rios/Instagram
Foto G. Rios/Instagram
Foto G. Rios/Instagram
Foto G. Rios/Instagram
Karla Mora supruga je legendarnog meksičkog vratara Guillerma Ochoe. Par je u braku od 2017. godine, imaju troje djece...
| Foto: K. Mora/Instagram
Foto K. Mora/Instagram
Foto K. Mora/Instagram