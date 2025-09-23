Norveška princeza teško je bolesna, otkazala sve dužnosti

Norveška princeza Mette-Marit (52), supruga norveškog prestolonasljednika Haakona, teško je bolesna i otkazala je sve dužnosti na najmanje mjesec dana. U listopadu 2018. norveška palača objavila da supruga prijestolonasljednika boluje od rijetkog oblika kronične plućne fibroze, a ona uzrokuje oštećenje pluća karakterizirano otežanim disanjem. Bolest je jedno vrijeme mirovala, no u ožujku ove godine je Dvor objavio kako se princezina bolest pogoršala i sada se zbog liječenja povlači iz javnosti cijeli deseti mjesec, pišu strani mediji.

Foto: LISE ASERUD/REUTERS

Ima puno teških i bolnih stvari u vezi s ovom bolešću, ali u isto vrijeme postoji nešto lijepo jer pronađete sebe. To je prilika da živite malo sporije i otkrijete koje stvari vam daju energiju, a koje je oduzimaju. Onima koji žive s ovakvim nečim, što se ne vidi, kao u mom slučaju, može biti teško. Jer kad ljudi to ne vide, teže je razumjeti. Naučila sam poštivati ​​one koji su u ovoj situaciji te vidjeti i neku pozitivnu stranu toga i saznati što mogu učiniti unutar svojih ograničenja - rekla je ranije Mette-Marit o svojoj bolesti.

Foto: Javad Parsa/REUTERS

Mette-Marit je svojeg supruga princa Haakona upoznala krajem devedesetih na jednom festivalu. Iz prijašnje veze s a svojim dečkom Mortenom Borgom, osuđenim kriminalcem, ima sina Mariusa dok iz braka s princom Haakonom ima dvoje djece kćer Ingrid Aleksandru i sina Sverre Magnusa.

I Marius je s njom došao na dvor. On je prošle godine bio uhićen zbog optužbi za silovanje. Ove godine su protiv njega digli optužnicu.

Optužen je po 32 točke optužnice, uključujući četiri točke silovanja četiri različite žrtve. Ako ga osude mogao bi dobiti do 10 godina zatvora. Prema optužbama napao je i svoju bivšu djevojku, a sam Marius se branio kako ju je napao nakon svađe dok je bio pod utjecajem kokaina i alkohola.