Obavijesti

Show

Komentari 2
STANJE JOJ SE POGORŠALO

Norveška princeza teško je bolesna, otkazala sve dužnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Norveška princeza teško je bolesna, otkazala sve dužnosti
2
Foto: NTB/REUTERS

Naučila sam poštivati ​​one koji su u ovoj situaciji te vidjeti i neku pozitivnu stranu toga i saznati što mogu učiniti unutar svojih ograničenja, rekla je Mette-Marit ranije o svojoj bolesti

Norveška princeza Mette-Marit (52), supruga norveškog prestolonasljednika Haakona, teško je bolesna i otkazala je sve dužnosti na najmanje mjesec dana. U listopadu 2018. norveška palača objavila da supruga prijestolonasljednika boluje od rijetkog oblika kronične plućne fibroze, a ona uzrokuje oštećenje pluća karakterizirano otežanim disanjem. Bolest je jedno vrijeme mirovala, no u ožujku ove godine je Dvor objavio kako se princezina bolest pogoršala i sada se zbog liječenja povlači iz javnosti cijeli deseti mjesec, pišu strani mediji.

Norway celebrates Constitution Day, at Skaugum in Asker
Foto: LISE ASERUD/REUTERS

Ima puno teških i bolnih stvari u vezi s ovom bolešću, ali u isto vrijeme postoji nešto lijepo jer pronađete sebe. To je prilika da živite malo sporije i otkrijete koje stvari vam daju energiju, a koje je oduzimaju. Onima koji žive s ovakvim nečim, što se ne vidi, kao u mom slučaju, može biti teško. Jer kad ljudi to ne vide, teže je razumjeti. Naučila sam poštivati ​​one koji su u ovoj situaciji te vidjeti i neku pozitivnu stranu toga i saznati što mogu učiniti unutar svojih ograničenja - rekla je ranije Mette-Marit o svojoj bolesti.

Official state visit from Iceland
Foto: Javad Parsa/REUTERS

Mette-Marit je svojeg supruga princa Haakona upoznala krajem devedesetih na jednom festivalu. Iz prijašnje veze s a svojim dečkom Mortenom Borgom, osuđenim kriminalcem, ima sina Mariusa dok iz braka s princom Haakonom ima dvoje djece kćer Ingrid Aleksandru i sina Sverre Magnusa.

I Marius je s njom došao na dvor. On je prošle godine bio uhićen zbog optužbi za silovanje. Ove godine su protiv njega digli optužnicu.

Optužen je po 32 točke optužnice, uključujući četiri točke silovanja četiri različite žrtve. Ako ga osude mogao bi dobiti do 10 godina zatvora. Prema optužbama napao je i svoju bivšu djevojku, a sam Marius se branio kako ju je napao nakon svađe dok je bio pod utjecajem kokaina i alkohola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sve ljubavi Maje Šuput
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime
TO SE ČEKALO!

Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime

Maja je na rođendanskoj proslavi zaplesala u naručju svoj posebnog gosta, bivšeg Gospodina Savršenog. Iako vezu nisu nikada službeno potvrdili, strastveni poljubac pokrenuo je nove špekulacije
VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...
TUGA U ŠTITARU

VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...

U ponedjeljak je u Štitaru održan posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparovića. Na sprovod su došli i njegovi brojni kolege koji su zasvirali njemu u čast...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025