Norveškom će sada vladati kralj skandala: Posinak je u zatvoru, a supruga frendica s Epsteinom

Norveška je u žalosti nakon smrti kralja Haralda V., europskog monarha s najdužim stažem, koji je preminuo u 89. godini. Njegov odlazak označava kraj jedne ere, a na prijestolje stupa njegov sin, kralj Haakon VIII., u trenutku kada se norveška kraljevska obitelj suočava s najvećom krizom ugleda u modernoj povijesti. Niz skandala, od suđenja za silovanje do veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, doveo je potporu monarhiji na najniže razine ikad zabilježene, stavljajući pred novog kralja golem teret.

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Dok se zemlja oprašta od voljenog suverena, poznatog po modernizaciji i naporima za nacionalno jedinstvo, u zraku visi pitanje može li poljuljana institucija povratiti povjerenje naroda. Novi kraljevski par, Haakon i Mette-Marit, preuzima krunu dok su imena članova njihove najuže obitelji postala sinonim za kontroverze koje odjekuju daleko izvan granica Norveške.

Sudski proces koji je šokirao naciju

U središtu oluje našao se Marius Borg Høiby, sin sadašnje kraljice Mette-Marit iz veze prije braka s Haakonom. Iako nema kraljevsku titulu i ne obavlja službene dužnosti, Høiby (29) je odrastao pod lupom javnosti kao "mali Marius". Ta se slika raspala kada je u lipnju osuđen na četiri godine zatvora zbog čak 34 kaznena djela. Među njima su i dvije točke optužnice za silovanje, zlostavljanje u bliskoj vezi, teške tjelesne ozljede i prijetnje. Jedno od silovanja dogodilo se 2018. godine na imanju Skaugum, službenoj rezidenciji tadašnjeg prijestolonasljedničkog para.

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Høiby je tijekom suđenja negirao najteže optužbe, ali je priznao neke od manjih prekršaja, opisujući svoj život kao ispunjen potrebom za afirmacijom, alkoholom i drogama. Njegov slučaj nije samo osobna tragedija, već je postao i prvorazredni skandal za kraljevsku obitelj, koja se pokušala distancirati. Kralj Haakon je uoči suđenja izjavio kako njegov posinak nije član kraljevske kuće te da kao i svaki građanin ima ista prava i obveze. Međutim, za javnost je bilo nemoguće odvojiti prijestupnika od njegove majke, buduće kraljice, i očuha, budućeg kralja.

Sjene Jeffreyja Epsteina nad kraljevskom palačom

Upravo u vrijeme dok je suđenje njezinu sinu dominiralo naslovnicama, kraljica Mette-Marit našla se usred vlastite afere. Objava dokumenata američkog ministarstva pravosuđa otkrila je stotine njezinih e-mailova i poruka razmijenjenih s osuđenim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom u razdoblju između 2011. i 2014. godine, dugo nakon što je Epstein prvi put osuđen. Korespondencija je pokazala prisan odnos, a otkrilo se i da je Mette-Marit boravila u njegovoj kući na Floridi.

Otkrića su izazvala zgražanje u Norveškoj. U rijetkoj političkoj intervenciji, premijer Jonas Gahr Støre njezino je ponašanje ocijenio kao "lošu prosudbu". Pod golemim pritiskom, Mette-Marit, koja boluje od plućne fibroze, dala je emotivni televizijski intervju u kojem je izrazila duboko žaljenje.

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​- Osjećam se tako izmanipulirano, a kad ste izmanipulirani, to ne shvaćate od početka - izjavila je.

Priznala je da nije dovoljno istražila Epsteinovu prošlost i ispričala se zbog situacije u koju je dovela kraljevsku obitelj. Ipak, šteta je već bila učinjena. Ankete su pokazale drastičan pad potpore monarhiji, piše CNN, a gotovo polovica Norvežana izjasnila se kako smatra da Mette-Marit ne bi trebala postati kraljica.

Princeza i samoprozvani šaman

Kao da prethodni skandali nisu bili dovoljni, starija sestra kralja Haakona, princeza Märtha Louise, već godinama izaziva kontroverze. Nakon što se 2022. odrekla kraljevskih dužnosti kako bi se mogla posvetiti komercijalnim aktivnostima, udala se za Amerikanca Dureka Verretta, samoprozvanog šamana poznatog po pseudoznanstvenim i bizarnim tvrdnjama. Verrett je, između ostalog, tvrdio da djeca dobivaju rak jer su nesretna, prodavao je medaljone koji navodno štite od bolesti COVID-19 te se identificira kao "reptil".

Foto: Albert Nieboer

Njihova veza i brak dodatno su narušili ugled obitelji, a javnost je kritizirala korištenje princezine titule u komercijalne svrhe. Iako Märtha Louise više ne predstavlja kraljevsku kuću, njezini postupci neizbježno se vežu uz instituciju, pridonoseći percepciji kaosa i nedostatka prosudbe unutar zidina palače.

*uz korištenje AI-ja