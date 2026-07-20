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SIMBOL GRADA

Nostalgija u Kalelargi: Slavni stihovi Tomislava Ivčića krase najpoznatiju zadarsku ulicu

Piše 24sata,
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Nostalgija u Kalelargi: Slavni stihovi Tomislava Ivčića krase najpoznatiju zadarsku ulicu
Zagreb: Pjevač Tomislav Ivčić, srpanj 1990. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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Ovom simboličnom instalacijom, Grad Zadar odaje počast Tomislavu Ivčiću i pjesmi koja je postala trajni simbol grada s nadom da će posjetiteljima približiti grad na poseban i autentičan način

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Najpoznatiju zadarsku ulicu Kalelargu, od prošlog tjedna krase stihovi istoimene pjesme Tomislava Ivčića, piše Zadarski list. Ovom simboličnom instalacijom, Grad Zadar odaje počast Ivčiću i pjesmi koja je postala trajni simbol grada. Stihovi će posjetiteljima tijekom ljetnih mjeseci omogućiti da dožive atmosferu grada na poseban i autentičan način. 

- Postoje pjesme koje se slušaju i one koje se žive. 'Kalelarga' Tomislava Ivčića već desetljećima pripada ovoj drugoj skupini. Ovoga ljeta njezini će stihovi pratiti svaki korak glavnom zadarskom ulicom, podsjećajući Zadrane i njihove goste da Kalelarga nije tek mjesto, nego osjećaj koji povezuje generacije. Ivčićeva Kalelarga dio je našeg identiteta i vjerujem kako će pogled na ove stihove izazvati emocije i kod naših sugrađana te ih podsjetiti na uspomene koje ih vežu uz Kalelargu - rekao je gradonačlenik Zadra, Šime Erlić.

Instalacija iznad Kalelarge ispisuje Ivčićeve slavne stihove: 'Sa dragom kod četiri kantuna, kroz tihu varoš proći bi zna, na rivu ili uz Donat stari, dok tiho, tiho sniva Zadar grad. Kalelelarga, Kalelarga.'

Instalaciju postavlja splitska tvrtka ST ARC d.o.o., a najam za tri mjeseca košta 4.080 eura, bez PDV-a. 

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