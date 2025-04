Nova cura Channinga Tatuma potvrdila je da su u vezi: Volim te, hvala što činiš život lijepim

Glumac Channing Tatum i australska manekenka Inka Williams potvrdili su svoju vezu na društvenim mrežama. Povodom Tatumova 45. rođendana, Inka je na Instagramu podijelila kolaž njihovih zajedničkih trenutaka.

- Sretan život najzgodnijem, najljubaznijem, najsmješnijem, najblesavijem, najdivnijem ljudskom biću ikad! Hvala što činiš život lijepim i zabavnim - napisala je.

Objavu je zaključila rečenicom 'JTM trop fort,' što je francuski sleng za 'Volim te jako puno.'

Foto: Instagram/screenshot

Tatum, koji je u listopadu 2024. prekinuo zaruke s glumicom Zoë Kravitz, s Inkom je prvi put viđen krajem veljače ove godine na zabavi uoči Oscara u Los Angelesu. Nekoliko dana kasnije, izvor blizak paru za People je otkrio da su se upoznali preko prijatelja.

- Ona je sjajna. Ona ima svoj život. Mlada je, ali djeluje starije - rekao je izvor.

Veza se brzo razvijala. Već u ožujku Tatum i Inka viđeni su zajedno u šopingu u West Hollywoodu, držeći se za ruke i razmjenjujući nježnosti.

Inače, Channing iz prijašnjeg braka s glumicom Jennom Dewan ima kćer Everly (11). Nakon razvoda, 2021. godine započeo je vezu sa Zoë Kravitz, s kojom je radio na njezinom redateljskom debiju 'Blink Twice'. Unatoč prekidu, Tatum i Kravitz ostali su u dobrim odnosima. Uskoro će ponovno surađivati na zajedničkom projektu, filmu 'Alpha Gang'.

- Što se tiče Channinga, on se vratio u Los Angeles nakon što je završio snimanje u Sjevernoj Karolini. Provodi puno vremena sa svojom 11-godišnjom kćeri. On je odlično. Inka ga zaista čini sretnim. On i Zoë bi trebali uskoro surađivati na jednom filmskom projektu. To neće biti problem jer su i nakon prekida ostali u dobrim odnosima - zaključio je izvor.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION