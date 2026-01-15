Obavijesti

Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje

Piše Dora Pek,
Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje
Mate Rimac potaknuo je nagađanja o novoj vezi nakon što se u zagrebačkom HNK-u držao za ruke s Barbarom Kotarski, koja te navode nije demantirala

Trenutno sam u fazi u kojoj mi je ipak malo previše medijske pažnje, poručila nam je Barbara Kotarski (28) te se zahvalila na javljanju i lijepim riječima, dodavši kako u ovom trenutku ne želi dodatno se izlagati kroz intervju. Ta kratka i odmjerena rečenica stiže nakon što je u srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u koncert 'Glazbeni te zove' pratila u društvu Mate Rimca. Sjedili su jedno uz drugo i držali se za ruke, što je potaknulo nagađanja o vezi, a ona ih zasad nije demantirala.

Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove"
Kotarski je Samoborka koju na društvenim mrežama prati više od 15 tisuća ljudi, a na svom profilu često ističe humanitarni rad i volontiranje, poput iskustva rada s djecom u Tanzaniji, gdje je sudjelovala u volonterskim projektima. Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci, a bavila se i manekenstvom zbog čega se, kad je imala 21 godinu, na šest mjeseci odselila u Istanbul.

- U tih pola godine ne mogu reći ni da sam puno zaradila, no iskustvo koje sam dobila puno mi je vrjednije. Dobila sam samopouzdanja, upoznala sam divne ljude s kojima sam i danas u kontaktu - ispričala je prije nekoliko godina za Divu.

Rimac se u lipnju 2024. razveo od Katarine Lovrić nakon tri godine braka, doznali smo tad od izvora bliskih njemu.

- Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu - rekao je kasnije izvor za Slobodnu Dalmaciju.

ARHIVA - 2019. Komiža: Mate Rimac u društvu djevojke Katarine prošetao rivom
Par se vjenčao u srpnju 2021. u nekadašnjoj Titovoj rezidenciji, splitskoj Vili Dalmaciji uz tridesetak uzvanika, dok je crkveno vjenčanje bilo u Livnu, odakle su oboje rodom. Nakon crkvene ceremonije slavlje je nastavljeno u velikom staklenom šatoru nasred polja, uz nekoliko stotina uzvanika, pojačane mjere osiguranja i navodnu zabranu fotografiranja. 

Čaić: Katarina i Mate Rimac proslavili su vjenčanje i drugi dan
Mladenci su za temu vjenčanja odabrali prirodu, pa je prostor bio okružen balama sijena, a na meniju su se našla vegetarijanska jela jer Rimac ne jede meso. Katarina, diplomirana ekonomistica, umjesto klasične bijele vjenčanice nosila je kombinezon dizajnerskog dvojca Envy Room, dok je Rimac na ceremoniju stigao u bijelim starkama. Nakon ceremonije u Splitu, par je na sedmu godišnjicu veze ondje izmijenio i zavjete, a prvi ples otplesali su uz Momčila Bajagića Bajagu i pjesmu 'Bademi i so'.

U rujnu 2024. odjeknula je vijest da Rimac ima novu djevojku, Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca, koja se bavi marketingom. No ljubav nije dugo potrajala. Par je, kako je doznao Story, prekinuo sredinom studenoga te godine. 

