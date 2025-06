Nova drama u obitelji Beckham! Brooklyn razljutio roditelje, za sve krive snahu: Stvara sukobe

Obiteljski odnosi među Beckhamovima ponovno su tema svjetskih showbiz medija, a u središtu pažnje ponovno su najstariji sin Brooklyn (26) i njegova supruga, glumica i nasljednica milijardi, Nicola Peltz (30). Par je prošlog tjedna stigao u London kako bi snimili kampanju za jedan talijanski luksuzni modni brend, na lokaciji udaljenoj manje od dva kilometra od doma Davida i Victorije Beckham.

Ipak, nisu se javili nikome iz obitelji. Nema poziva, poruke, a ni posjete. Umjesto toga, Brooklyn je na Instagramu objavio fotografiju iz puba, gdje u kadru pozira uz pivo i vlastiti ljuti umak. Naizgled bezazlen post, no prijatelji obitelji Beckham odmah su prepoznali interijer, odnosno da je to pub Wigmore, dio hotela Langham, koji je omiljen kod Beckhamovih.

- Srceparajuće je da je bio doslovno iza ugla, a nije se javio nikome - kaže jedan izvor blizak obitelji, navodi Mirror.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

I dok je Brooklyn ispijao kriglu piva, njegov otac David bio je tek nekoliko kilometara dalje, na cvjetnoj izložbi s britanskim kraljem Charlesom. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je Brooklyn istovremeno na društvenim mrežama obilježavao obljetnicu smrti Nicoline bake, dok je istodobno potpuno ignorirao rođendan vlastitog djeda, Victorijinog oca.

- On objavljuje samo o Nicolinoj obitelji. O vlastitoj ni riječi - rekao je jedan obiteljski prijatelj za britanske medije.

Mnogi sada sumnjaju da iza njegovih objava stoji upravo Nicola.

- Stvara sukobe gdje ih nema. Izolirala ga je od svih - tvrde prijatelji Beckhamovih.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

No iz okruženja slavnog para stiže obrana: 'To su smiješne tvrdnje. Brooklyn je svoj čovjek, a njegova ljubav prema supruzi je iskrena i duboka. On jednostavno stoji uz nju, i to bi svi trebali poštovati'.

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno na Instagramu objavio video s motocikla uz poruku: 'Cijeli moj svijet. Voljet ću te zauvijek. Uvijek biram tebe, dušo', što su, prema izvorima, roditelji protumačili kao direktan komentar na obiteljske tenzije. I dok Nicola tvrdi da ne želi svađu i da je pokušala izgraditi zdrav odnos s Beckhamovima, prijatelji slavnog para ne zaboravljaju da je njezin tim ranije tvrdio kako je 'pomogla Brooklynu da uvidi toksičnost u vlastitoj obitelji'.

- Nakon takvih riječi, teško je vidjeti put natrag - komentiraju.

Zanimljivo, Nicola se trenutačno nalazi usred još jedne pravne bitke, ovaj put s frizerom za pse, kojeg optužuje za smrt njezinih ljubimaca. Angažirala je i poznatog odvjetnika 'Mad Doga' Martyja Singera, poznatog po radu s Kim Kardashian i Michaelom Jacksonom.

I dok neki smatraju kako nema naznake pomirbe između članova obitelji, neki tvrde da bi se ona mogla dogoditi na obilježavanju rođendana malene Harper. Naime, Brooklyn je navodno jako vezan uz svoju najmlađu sestru, a mnoge sada zanima hoće li joj barem čestitati.