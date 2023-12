Nova godina i rođendan na isti dan! Bodalec: 'Krivo mi piše u osobnoj. Rodio sam se ranije!'

Je li blagoslov ili prokletstvo biti rođen 1. 1. ne znaju ni oni koji na Novu godinu slave rođendan. Zajedničko im je da o tome nerado pričaju. Među njima su bivši legendarni nogometaši Davor Šuker, Mladen Petrić, Dražen Ladić, pjevač Prljavog kazališta Mladen Bodalec, bivši vaterpolski reprezentativac Mile Smodlaka i tvorac hrvatskog Ustava Vladimir Šeks.

Bodalec: Pa ja sam već proslavio rođendan

No Bodalec nam otkriva kako nije sve crno-bijeli svijet i kako ne treba vjerovati svemu što piše, pa makar i na osobnoj iskaznici.

- Pa ja sam već proslavio rođendan - kaže nam pjevač.

U osobnoj naveli pogrešan datum

Na pitanje kako to misli jer još nije 1.1., odgovara nam:

- Meni to u osobnoj krivo piše. Ja sam vam rođen 8. prosinca i rođendan sam proslavio u Frankfurtu s publikom i kolegama pjevačima na hrvatskoj noći.

Pitali smo ga kako je došlo do ove zabune.

- To je svjesno napravljeno. Nije nikakva pogreška, napravljeno je to pri zdravoj pameti - objašnjava nam. Točan razlog ipak želi zadržati za sebe, no otkriva nam čestitaju li mu rođendan 1. siječnja ili 8. prosinca.

Ne smeta mu netočan datum

- Ma ljudi vam znaju za ovo! Imam toliko godina da me to više ne drži - ističe Bodalec. Simpatični Loborčanin proslavio je 65 godina. U tih je šest desetljeća sa suprugom Suzanom osnovao obitelj, dobio kćer Rahelu i sina Karla. Ostvario je sjajnu glazbenu karijeru s Prljavcima: Jasenkom Hourom, Tihomirom Filešom, Mariom Zidarom...

Četrdeset i pet godina je iza njih, ali s izmijenjenim sastavom. Od kolovoza ove godine postoje dva Prljava kazališta. Jednoga čine Houra i Bodalec, a drugog, novog, Davorin Bogović, bubnjar Tihomir Fileš i nekadašnji gitarist benda Pips, Chips i Videoclips Alen Kraljić.

Razdvojili su se oni i ranije. Prošle godine je bubnjar Fileš pokušao sudskim putem spriječiti Houru i Bodaleca da nastupaju pod imenom Prljavo kazalište. Trgovački sud je privremenu zabranu ukinuo iste godine.

Vladimir Šeks nije raspoložen za slavlje?

U nedjelju će 81 godinu proslaviti Vladimir Šeks, kojega smo također pitali planira li slavlje.

- Nisam vam raspoložen za takvu vrstu razgovora - kaže nam otvoreno Šeks, kojemu se glas promijenio na spomen rođendana, odnosno Nove godine.

Rođeni Osječanin suočio se s brojnim tragedijama i gubicima. Dvaput se ženio. Prvi mu je brak završio razvodom, a drugi smrću supruge.

S prvom suprugom, Marijom Šeks, bio je u braku 34 godine, a zajedno su dobili kćer Zrinku i sina Domagoja. Druga supruga Anica Ressler s njim je ostala do svoje smrti, 2018. Ipak, bivši predsjednik Sabora ima i razloga za radost. Njegova kći Zrinka sutkinja je na Općinskom sudu u Osijeku i ima dvoje djece - kćer Ivu i sina Tomislava, a čini se da je Šeks blizak s unucima.

Šukeru život obilježile romanse i uspjesi

Predsjednik nogometnog saveza, koji će na Novu proslaviti 56 godina, vjerojatno je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. I veliki Pele uvrstio ga je na svoju listu 125 najboljih igrača. Davor Šuker je nogometnu karijeru započeo u rodnome mu Osijeku. Za NK Osijek igrao je četiri godine, od 1984. do 1989. i u tom razdoblju postigao više od 40 golova.

Nakon Osijeka otišao je u Dinamo, gdje je zabio više od 30 golova. Još je neženja. Najdulja mu je veza sa španjolskom televizijskom voditeljicom Anom Obregon, bio je u vezi s manekenkama Kristinom Bradač, Majom Cvjetković i Draganom Radošević. Ljubovao je i s Ivom Majoli, a navodno i sa Severinom. Voli skupe automobile, kockanje mu je strast, a jednom je izjavio kako želi kupiti avion.

Ladić pokazao izniman talent za nogomet

Šezdeset i jednu godinu napunit će Dražen Ladić. Rođeni Čakovčanin pokazivao je izniman talent za nogomet. Prvi ozbiljan Ladićev klub u karijeri bio je varaždinski Varteks.

Nakon toga je dvije sezone branio za Iskru iz Bugojna u tadašnjoj prvoj i drugoj ligi Jugoslavije te svojim sjajnim igrama zapeo za oko čelnim ljudima Dinama u koji je došao kao 23-godišnjak. Od kolovoza 2006. do siječnja 2011. obnašao je dužnost izbornika hrvatske reprezentacije za igrače do 21 godine.

Smodlaka već od devete godine u Vaterpolskome klubu Jadran

Mile Smodlaka ili, kako mu neki tepaju, čudo u dva metra puni 48 godina. Splićanin je već od devete godine bio u Vaterpolskom klubu Jadran. Jednu sezonu odigrao je u Kotoru za Vaterpolo akademiju Cattaro, s kojom je osvojio LEN kup. Nastupio je 161 put za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju.

Sudjelovao je na Olimpijskim igrama 2000. i 2004. Osvojio je dvije srebrne medalje na Europskim prvenstvima 1999. u Firenci i 2003. u Kranju, a potom i svjetsko zlato u Melbourneu 2007. godine.

