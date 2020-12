Ponukan Silvijevom gestom pisanja ljubavnih pisama, Josip se isto tako odlučio na taj potez te otvorio dušu i priznao Dori svoje osjećaje. Dora je ostala zatečena, no kazala je, osjećala se lijepo dok je čitala pismo.

- Prvi put kad mi je zaiskrilo i kada sam ga pogledala na malo drugačiji način je kada smo bili u timovima za branje grožđa i kada se on tada postavio kao vođa tima, onda sam rekla opa, vidi njega, vidi ga kako je zgodan - priznala je Dora, ali i dodala kako je oprezna kod novih ljubavi.

- Moje rane su još uvijek otvorene jer sam prekinula zaruke prije šest mjeseci. To je bila ozbiljna veza - otkrila je i dodala:

- Ja sam prošle godine u ovo vrijeme planirala da ću biti trudna ili raditi na tome s ljubavi mog života, ali eto to nije slučaj, ja sam sada na Farmi. Farma mi je bila svojevrsni bijeg i rekla sam idem zbrisati tamo i to će mi biti mjesto gdje o ovim stvarima neću imati vremena razmišljati i istina, do sada nisam o tome ni pomislila. Prva tri tjedna mi je bilo grozno, ja sam patila, ja sam bila u emotivnom kršu.

No, kako Dora kaže, u njezinom srcu uvijek će biti mjesta za Josipa, no prvo se treba dovesti u red.

- Josip je super dečko, dao bi sve da udovolji ženi, ali on ima svojih trauma, svojih problema o kojima priča i ne taji - kazala je, a Josip je otkrio kako je dva puta bio u braku s istom ženom.

- Prvi brak sam raskinuo radi njezine nevjere, a drugi jer sam napravio DNK analizu za dijete i doznao da dijete nije moje. To je bio stvarno strašno, prvi unuk mojoj obitelji, prvo muško. Bio sam jako povrijeđen i izgubio sam vjeru u ljubav i tada mi se dogodila još jedna nesreća - eksplozija plina i izgubio sam samopouzdanje jer sam ružno izgledao, bio sam spaljen po glavi i ruci - ispričao je.

Nakon ljubavnih brodoloma iz prijašnjih veza, čini se kako su farmeri novu ljubav pronašli upravo u showu.

- Ti se meni ful sviđaš i zapeo si mi za oko još onu prvu večer, ali mislim se, tu sam u igri, neću sad izigravati, to bi mi bilo samo distrakcija - kazala je Dora Josipu nakon njegova priznanja da je zaljubljen u nju, te dodala:

- Super je što smo od početka iskreni i otvoreni i što nema srama. Meni je drago da smo tu gdje jesmo. Ako me ikada zezneš, ti si svjestan da ti ja mogu polomiti sve kosti i teža sam od tebe!

