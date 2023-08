Nova miss New Yorka bila je žrtva seksualnog zlostavljanja: 'Želim da se moj glas čuje...'

Za novu miss New Yorka okrunjena je bivša balerina Rachelle di Stasio (26). Za počasnu se titulu borilo čak 184 djevojaka, a Rachelle će predstavljati svoju saveznu državu na izboru za Miss SAD-a u Renu idući mjesec.

Kao djevojčica Rachelle je trenirala balet, od kojeg je morala odustati nakon što je ozlijedila nogu. Nakon toga se posvetila modelingu, a zastupale su je neke od najjačih američkih agencija.

- Za mene je ovo natjecanje kombinacija svega što volim raditi - biti na pozornici, plesati, ima elemente manekenstva, uključuje fotografiranje i razgovore s drugima. To su doslovce sve moje strasti u jednom - rekla je o izboru za miss za The Post.

Titulu misice iskoristit će kako bi progovorila teškoj temi - seksualnom zlostavljanju, kojeg je i sama bila žrtva. Rachelle je kao djevojčica doživjela zlostavljanje, a već neko vrijeme radi s neprofitnom organizacijom Rape, Abuse & Incest Nationa Network (RAINN).

- Spremna sam da se moj glas čuje, da se moja priča podijeli i da budem dio nečeg lijepog. Mogla sam upotrijebiti svoj glas i snagu da dovedem sebe tu gdje jesam danas te želim drugim ženama dati do znanja da njihova prošlost ne utječe na njihovu vlastitu vrijednost ili na to tko su one - rekla je rođena njujorčanka.