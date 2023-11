Nova pjesma Beatlesa u jednom danu skupila gotovo 5 milijuna pregleda: 'Stvaraju povijest...'

Legendarni The Beatlesi u četvrtak su objavili novu pjesmu 'Now And Then'. Ovo im je ujedno i posljednja pjesma. Na oduševljenje svih obožavatelja, u pjesmi se mogao čuti i glas preminulog Johna Lennona, uz pomoć umjetne inteligencije.

Pjesma je u samo jedan dan skupila 4.8 milijuna pregleda, a više od 260 tisuća ljudi je lajkalo video. U komentarima se nižu samo pozitivni komentari i reakcije.

- Čuti Lennonov glas tako glasno i jasno je vrhunac glazbe ove godine - glasio je komentar.

- Čuo sam ovu pjesmu danas kad sam se vozio. Stavio sam ruku na srce i potekle su mi suze niz obraze kad sam shvatio da ponovno slušam Beatlese i da je ovo njihova nova i posljednja pjesma. Bio je to tako magičan trenutak. Pjesma je predivna. Hvala svima koji su uključeni u ovaj poseban projekt koji mi puno znači - napisao je jedan obožavatelj.

Foto: Pixsell; Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

- Beatlesi opet stvaraju povijest - pisali su.

- Kakva predivna posljednja pjesma. Toliko smo sretni što možemo ovo čuti nakon gotovo 50 godina - poručio je fan.

Glas Johna Lennona u pjesmi stvoren je uz pomoć umjetne inteligencije, koja je izdvojila njegove stare snimke te tako omogućila da bend ponovno bude potpun.

Foto: Dreamstime_

- Ovo je najvjerojatnije posljednja pjesma Beatlesa i poslušajte je tu dolje, to je prava snimka Beatlesa - rekao je Paul McCartney (81) u kratkom videu u kojem je govorio o nastanku pjesme. Novi singl objavljen je kao dvostruka A-strana koju prati debitantski singl benda 'Love Me Do'. 'Now And Then' je izvorno snimljena kao demo, a prvi ju je napisao i otpjevao Lennon 1978. godine. Kasnije su ju dovršili Paul McCartney i Ringo Starr uz pomoć umjetne inteligencije.