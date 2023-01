Paul McCartney htio rekreirati kultni prelazak 'The Beatlesa' preko zebre pa skoro nastradao

Glazbenik Paul McCartney skoro je bio pregažen na slavnom pješačkom prijelazu u blizini studija Abbey Road dok je njegova kći Mary snimala novi dokumentarni film kojim slavi 90 godina slavne zgrade u Londonu, kako navodi Daily Mail.

Pri snimanju prvog dugometražnog dokumentarca Mary McCartney, pod naslovom 'If These Walls Could Sing' za kanal Disney+, 80-godišnji član Beatlesa pokušavao je oživjeti atmosferu bivše četvorke koja prelazi zebru 1969., a ta fotografija krasi i naslovnicu jednog od njihovih albuma.

- Malo je nedostajalo da ga auto pregazi na zebri, bilo je to smiješno. Kad smo izašli iz studija rekla sam 'Sad ću se snimati na zebri’ i on je krenuo prelaziti kada je naišao auto koji nije htio stati - ispričala je njegova kći.

Pedesettrogodišnja Mary otkrila je da pomalo nervozna i da želi što prije pokazati ocu završeni film o studijima u kojima su Beatlesi snimali većinu svoju hitova, a čak i 11. album nazvali po toj ulici.

Dolazak u Abbey Road za nju je uvijek emotivan, jer se 'sjeća' i majke Linde McCartney.

- Mnogi ljudi koji još ondje rade surađivali su s mojim roditeljima i znaju mi reći 'Sjećamo se tvoje mame i kako je bila kooperativna i sjajna' - nadovezala se Mary.

U dokumentarnom filmu pojavljuju se uz Paula i drugi članovi slavnih 'Beatlesa' - Ringo Star, te glazbenici Elton John, Roger Waters i Liam Gallagher iz Pink Floyda.

Abbey Road Studios u Londonu djeluje otkako je Edward Elgar ondje ravnao izvedbom 1931. godine, a u njemu su snimale i zvijezde kasnijih generacija kao što su Radiohead, Amy Winehouse i Adele.

