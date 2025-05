Nova pjesma Magazina: Lorena Bućan pjeva 'Voljela sam', prije mjesec dana prekinula vezu...

Grupa Magazin objavila je novu pjesmu 'Voljela sam', a objavili su iz spot za tu pjesmu. To je treća pjesma Magazina otkako u njemu pjeva Lorena Bućan, koja je prije mjesec dana otkrila kako je prekinula s dečkom, nakon četiri godine veze.

- Nisam znala da bi to ljude moglo zanimati na taj način, ali sad kad pitaš, da, slobodna sam. Ljudi nekad rade dramu od toga i ne znam ni ja, tko zna kakvu predstavu. Ja sam živjela svoj život isto prije i nakon. Uvijek sam sretna bila, kako god da je - rekla je Lorena Bućan za IN Magazin.

Lorena je tada ispričala kako je s bivšim dečkom ostala u dobrim odnosima, a ranije je o njemu pričala kako joj je bio velika podrška pri usponu na domaćoj glazbenoj sceni.

Pjesmu 'Voljela sam' potpisuje autorski tandem Tonči Huljić (glazba) i Vjekoslava Huljić (tekst), dok su za aranžman zaslužni Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Cjelokupna produkcija dodatno je zaokružena vrhunskim miksom i masteringom koji je potpisao Tomislav Mrduljaš.

Videospot, koji prati singl, sniman je na jedinstvenoj lokaciji splitskog škvera, s impresivnom kulisom broda Golden Horizon, čime je pjesmi udahnut dodatni vizualni identitet i snažna simbolika. Režiju i produkciju potpisuje tim iz PILOT studija.

A obožavatelji Magazina oduševljeni su novom pjesmom, sudeći prema komentarima na YouTubeu.

'Odlična stvar, najbolja do sada Lorenina u Magazinu. Baš njezina, malo prgava, sa stavom, to smo čekali. E, da je bar ovo išlo na Doru', 'Vrhunska pjesma, a Lorena... Što reći, izvedba maestralna', 'Magazin je Magazin, to dokazuju godinama!', 'Bravo, svaka čast, pun pogodak što je Lorena došla u Magazin', samo su neki od pozitivnih komentara na pjesmu.